La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: "Es puro Hollywood"

La historia de Alfredo y los suyos comenzó en 2014 con un pequeño podcast. Por aquel entonces, este formato no estaba tan asentado como hoy. Pero pusieron todo su empeño en consolidarse como la gran apuesta informativa sobre el cómic en España. Y, poco a poco, con sus reseñas y novedades, fueron calando en el público. Después llegó la página web. Y, más tarde, YouTube. Tomos y Grapas se convirtió en un fenómeno que, hoy, tras años sumando adeptos, acumula 130.000 suscriptores. Es tal su popularidad que la tienda online que montaron para seguir desarrollando su proyecto, ahora ha abierto sus puertas en el Gotham madrileño. “Dábamos servicio a miles de personas en todo el mundo, pero había románticos que nos pedían un espacio físico que visitar”, relata Alfredo. Arkham Storage se encuentra en un antiguo mercado de Ciudad Lineal y, en sólo un mes, ojo, se ha convertido en lugar de peregrinación. Realizan 150 envíos por hora.

“La pandemia cambió los hábitos de lectura. La gente lee cada vez más. Y, desde entonces, no hemos parado de crecer. Llevábamos años buscando un local que nos permitiese hacer frente a esta demanda y que, al mismo tiempo, claro, fuera atractivo para el público. No queríamos que fuese un almacén al uso”, continúa. Su destino fue el número 34 de la plaza de Bami, justo donde se cargaba y descargaba la mercancía que surtía el mercado a diario. Aspiran a convertirse en la librería de cómic más grande de Europa: sus 600 metros cuadrados así lo atestiguan. Aquí se concentran la plataforma de venta digital, el centro logístico y la librería: “Es una experiencia única. El lector podrá ver nuestra forma de trabajar como si de un restaurante con cocina abierta se tratara”.

En Arkham Storage tienen cómics para todos los gustos: europeo, infantil, manga, independiente… / ALBA VIGARAY

Tomos y grapas está detrás de la librería Arkham Storage. / ALBA VIGARAY

Tienen cómics para todos los gustos: europeo, infantil, manga, americano, independiente… Hay tanto donde escoger que hasta han colocado varios carritos a la entrada para quienes no den a basto con las manos. Además, tienen previsto un calendario de actividades para implicar a los lectores que les visiten. Para ello, han reservado una sala donde ya están organizando presentaciones, firmas y exposiciones. Sin olvidar el rinconcito donde siguen creando contenido para su comunidad: “En el taller nos encargamos de la recepción y la devolución de los pedidos. Es una zona de tránsito por donde entran y salen todas las cajas. La venta online llegó a suponer para nosotros hasta el 90% del volumen. En 2025 despachamos 200.000 libros, por lo que necesitábamos un área muy amplia para gestionar tal demanda. Esto también nos ha permitido estar más despejados a la hora de atender a la gente. En la actualidad, la venta física está subiendo bastante”.

La metrópolis de Batman

Uno de los motivos por los que Alfredo abrió Arkham Storage en la periferia de Madrid era para dinamizar la vida cultural de los barrios. Él creció aquí y quería devolverle todo lo que le había dado de pequeño. “Estaba poco cuidado. Y, de repente, hemos traído alegría e ilusión. Está siendo impresionante la reacción de los vecinos. Es bonito traer luz donde antes había tanta oscuridad. Hemos levantado la librería que nos encantaría visitar a nosotros como lectores de cómic. Es maravillosa. Tenemos clientes que se han pegado hasta dos horas dentro”, cuenta. Una parte generosa de lo que ganan lo reinvierten en divulgación. Una apuesta que le ha permitido diferenciarse de otras tantas propuestas similares.

El exterior está decorado por los artistas Customizarte y Unlogic Crew. / ALBA VIGARAY

Su Callejón del crimen está inspirado en Gotham, la metrópolis de Batman. / ALBA VIGARAY

La experiencia no acaba aquí: en el exterior han recreado el Callejón del crimen de Gotham, la metrópolis ficticia de Batman que emulaba Nueva York. En total, 200 metros cuadrados salpicados de grafitis, letreros y vallas que los artistas Customizarte y Unlogic Crew se han encargado de decorar. “Estaba abandonado. Y nosotros quisimos aprovecharlo y tematizarlo. Es un atractivo turístico a 15 minutos de Callao. Está en un sitio muy viva, con gente joven. Aquí se aparca mejor, hay oferta de oficio familiar. Estamos en un lugar privilegiado con muchas terrazas. Habrá días en los que pondremos un puesto en el parque para que se acerque quien quiera”, concluye Alfredo mientras, de fondo, en la calle, un puñado de curiosos fotografía su obra de arte. “Es tan realista que hay quien cree que hay un cine de verdad. Incluso nos preguntan al entrar. Es puro Hollywood”, matiza. Y tanto.

P. Si Arkham Storage fuera un personaje de cómic, ¿cuál sería?

R. Batman. Porque hizo todo lo posible por salvar a la gente de Gotham sin tener ningún poder. Nosotros no hemos parado de trabajar para lograr también grandes cosas.