El Getafe busca recuperar el norte sin su guía ante un Espanyol lanzado a la 'Champions'

El Getafe, sin Luis Milla, su pieza más importante y su guía sobre el terreno de juego, peleará por recuperar el norte tras caer la pasada jornada en Villarreal frente a un equipo, el Espanyol, que llega al Coliseum lanzado hacia su cuarta victoria consecutiva en plena pelea por los puestos de Liga de Campeones.

El Espanyol visita al Getafe en su mejor momento de la temporada tras sumar tres victorias consecutivas en LaLiga contra Sevilla (2-1), Celta (0-1) y Rayo Vallecano (1-0), una dinámica que empuja al bloque catalán a seguir creciendo.

El equipo blanquiazul nunca ha firmado cuatro triunfos seguidos y espera hacerlo contra el Getafe, al que define como uno de los rivales más competitivos de Primera. El Espanyol presenta escasas carencias este curso, aunque su rendimiento a domicilio (ocho puntos), está por debajo del nivel como local (19).

Más allá de esto, el Getafe se encontrará a un rival sólido en todas sus facetas puesto que mantiene la portería a cero con frecuencia (seis veces este curso) y sus delanteros han demostrado eficacia arriba: Pere Milla suma cinco goles y Roberto, cuatro.

El Espanyol se ha convertido en uno de los ogros inesperados de la 2025-26. Los pupilos del entrenador Manolo González, pese a todo, asumen que no pueden bajar la guardia. La eliminación de la Copa a manos del Atlético Baleares, un Segunda RFEF, les recordó que cualquiera les puede ganar si no están al máximo.

Por otra parte, el centrocampista Ramon Terrats es baja por lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tampoco parece probable la reaparición del capitán Javi Puado, con esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. El extremo inglés Tyrhys Dolan está sancionado.

El Getafe de José Bordalás, por su parte, afrontará el duelo contra el cuadro 'perico' sin el que probablemente es su jugador clave. Milla es el hombre que pone orden y cabeza en el centro del campo además de lucha y un pie exquisito con el que ha obsequiado a sus compañeros con seis asistencias de gol.

Milla se perderá el duelo por una expulsión el pasado fin de semana que fue una de las jugadas más polémicas de la jornada. Después de recibir un pelotazo de Tajon Buchanan cuando estaba en el suelo, se revolvió contra el atacante del Villarreal y, según reflejó el acta del árbitro Mateo Busquets Ferrer, llamó "hijo de puta" a su rival.

Por ese insulto, ha sido sancionado con un partido entre la indignación de su entrenador, José Bordalás, y de toda la plantilla del Getafe, que opina que su mediocentro titular reaccionó a una agresión que no recibió ni amonestación. Y ahora, sin Milla, el Getafe busca a un sustituto en el centro del campo para afrontar el partido contra el Espanyol.

Dos son los principales candidatos por su posición natural en el terreno de juego: Javi Muñoz e Yvan Neyou. El primero tiene más posibilidades, porque el segundo viene de recuperarse de unas molestias físicas. Pero Javi Muñoz tendrá que andarse con ojo, porque el canterano Hugo Solozabal, hijo del ex jugador del Atlético Roberto Solozabal, gustó en los minutos de los que disfrutó en Copa ante el Navalcarnero. Podría ser una de las sorpresas en el once.

La única duda del once será quién sustituirá a Milla para recuperar el norte y volver a la senda de la victoria, alcanzar los 23 puntos y mirar de nuevo a Europa como sueño más allá del objetivo de la permanencia.

El balance de las últimas cinco visitas del Espanyol al Getafe es de tres victorias para el anfitrión, una para los blanquiazules y un empate. El choque de la temporada 2024-25, en la jornada 16, terminó con triunfo local: 1-0 gracias a un gol de Álvaro Rodríguez en el minuto 8.