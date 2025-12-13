Fresno de Torote se transforma en Navidad con la inauguración del Poblado de Papá Noel este sábado

Fresno de Torote se transforma esta Navidad en el auténtico pueblo de Papá Noel en la Comunidad con la apertura el próximo día 13 de la iluminación del Poblado de Papá Noel, situado en el Patio de Armas del Ayuntamiento.

El lema de la campaña de Navidad es 'En el pueblo de Papá Noel, cada Navidad es un cuento por descubrir', ya que el Consistorio ha publicado un libro sobre Santa Claus, titulado 'Quiero ser como Santa Claus' y escrito por Abigail Santamaría, que entregará a todos los niños que se acerquen a conocer el Poblado de Papá Noel, ha apuntado el Consistorio en un comunicado.

El Poblado de Papá Noel abrirá sus puertas el 13 de diciembre a las 18:30 horas y se podrá disfrutar hasta el 6 de enero. Allí, Papá Noel recibirá a los niños e impartirá talleres infantiles en su Taller.

Entre las actividades destacan el Taller de Galletas el 14 de diciembre, el taller de creación de adornos para el árbol (22 diciembre) y el taller de guirnaldas y centros de mesa (23 diciembre). Por primera vez, el poblado contará con este espacio creativo donde los más pequeños podrán aprender y divertirse.

El Árbol de los Deseos presidirá un año más el Poblado de Papá Noel. Se encenderá a la vez que el Poblado y pequeños y adultos podrán colgar sus deseos en las figuritas de madera que entrega el Ayuntamiento cada año.

Además, por primera vez, Fresno de Torote cuenta en sus calles con diversos motivos navideños iluminados en 3D, como galletas de jengibre, un carruaje con renos, varios renos y dos elfos iluminados, que dan la bienvenida a todos los pequeños que se acerquen a la localidad estos días a visitar a Papá Noel.

La programación incluye también la pista de hielo, abierta del 22 al 24 de diciembre en la Travesía de la Higuera. Los niños que no puedan acceder a la pista por su edad disfrutarán de un castillo hinchable adaptado.

Además, el 29 y 30 de diciembre habrá más castillos hinchables con forma de fortaleza y barco; el 3 y 4 de enero, los Pajes Reales visitarán el Poblado de Papá Noel para recoger las cartas de los más pequeños y, finalmente, el 5 de enero a las 17.30 horas tendrá lugar la Cabalgata de Reyes Magos, que comenzará con la visita al Belén Viviente infantil en la Plaza de la Iglesia y recorrerá las principales calles del municipio.

Al finalizar, los Reyes recibirán a los niños en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, entregando el primer regalo de la noche y compartiendo fotos con las familias. La jornada concluirá con reparto de roscón y chocolate.