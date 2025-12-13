Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del SuroesteProtonterapiaInfinito DeliciasWarm Up PartyLínea 6 MetroRecalificación AtléticoExtremoduroEstación de Chamartín
instagramlinkedin

NAVIDAD EN MADRID

Fresno de Torote se transforma en Navidad con la inauguración del Poblado de Papá Noel este sábado

El Árbol de los Deseos presidirá un año más el Poblado de Papá Noel

Archivo - F.Torote.- El municipio enciende el sábado el Árbol de Deseos en la Plaza de la Constitución para inaugurar la Navidad

Archivo - F.Torote.- El municipio enciende el sábado el Árbol de Deseos en la Plaza de la Constitución para inaugurar la Navidad / AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE - Archivo

EP

Madrid

Fresno de Torote se transforma esta Navidad en el auténtico pueblo de Papá Noel en la Comunidad con la apertura el próximo día 13 de la iluminación del Poblado de Papá Noel, situado en el Patio de Armas del Ayuntamiento.

El lema de la campaña de Navidad es 'En el pueblo de Papá Noel, cada Navidad es un cuento por descubrir', ya que el Consistorio ha publicado un libro sobre Santa Claus, titulado 'Quiero ser como Santa Claus' y escrito por Abigail Santamaría, que entregará a todos los niños que se acerquen a conocer el Poblado de Papá Noel, ha apuntado el Consistorio en un comunicado.

El Poblado de Papá Noel abrirá sus puertas el 13 de diciembre a las 18:30 horas y se podrá disfrutar hasta el 6 de enero. Allí, Papá Noel recibirá a los niños e impartirá talleres infantiles en su Taller.

Entre las actividades destacan el Taller de Galletas el 14 de diciembre, el taller de creación de adornos para el árbol (22 diciembre) y el taller de guirnaldas y centros de mesa (23 diciembre). Por primera vez, el poblado contará con este espacio creativo donde los más pequeños podrán aprender y divertirse.

El Árbol de los Deseos presidirá un año más el Poblado de Papá Noel. Se encenderá a la vez que el Poblado y pequeños y adultos podrán colgar sus deseos en las figuritas de madera que entrega el Ayuntamiento cada año.

Además, por primera vez, Fresno de Torote cuenta en sus calles con diversos motivos navideños iluminados en 3D, como galletas de jengibre, un carruaje con renos, varios renos y dos elfos iluminados, que dan la bienvenida a todos los pequeños que se acerquen a la localidad estos días a visitar a Papá Noel.

La programación incluye también la pista de hielo, abierta del 22 al 24 de diciembre en la Travesía de la Higuera. Los niños que no puedan acceder a la pista por su edad disfrutarán de un castillo hinchable adaptado.

Además, el 29 y 30 de diciembre habrá más castillos hinchables con forma de fortaleza y barco; el 3 y 4 de enero, los Pajes Reales visitarán el Poblado de Papá Noel para recoger las cartas de los más pequeños y, finalmente, el 5 de enero a las 17.30 horas tendrá lugar la Cabalgata de Reyes Magos, que comenzará con la visita al Belén Viviente infantil en la Plaza de la Iglesia y recorrerá las principales calles del municipio.

Al finalizar, los Reyes recibirán a los niños en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, entregando el primer regalo de la noche y compartiendo fotos con las familias. La jornada concluirá con reparto de roscón y chocolate.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  2. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  3. La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
  4. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  5. La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
  6. Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
  7. El Gobierno permite a la Comunidad de Madrid endeudarse por un importe de hasta 4.873,9 millones
  8. La fiebre por las tartas de Julita llega a Alcalá de Henares

Morata amanece con olor a chocolate: arranca la VIII Feria de la Palmerita con reto de 150.000 unidades

Morata amanece con olor a chocolate: arranca la VIII Feria de la Palmerita con reto de 150.000 unidades

Un motorista de 23 años sufre un grave accidente en la A-42 y es trasladado muy grave al hospital

Un motorista de 23 años sufre un grave accidente en la A-42 y es trasladado muy grave al hospital

Quién gana y quién pierde con la onza de oro por encima de los 4.000 dólares

Quién gana y quién pierde con la onza de oro por encima de los 4.000 dólares

Solo uno de cada cuatro empleados disfruta en la cena de empresa de Navidad: "Me convertí en el hazmerreír y busqué otro trabajo"

Solo uno de cada cuatro empleados disfruta en la cena de empresa de Navidad: "Me convertí en el hazmerreír y busqué otro trabajo"

El futuro de García Ortiz: una petición de nulidad y la incógnita de su continuidad en la carrera

El futuro de García Ortiz: una petición de nulidad y la incógnita de su continuidad en la carrera

Mercadillos navideños de Alemania, en alerta máxima

Mercadillos navideños de Alemania, en alerta máxima

El Barça busca el triunfo ante Osasuna que blinde el liderato para las fiestas

El Barça busca el triunfo ante Osasuna que blinde el liderato para las fiestas

Berlanga, expresidente de Enusa y afín a Ábalos, investigado en la trama en torno a Cerdán

Berlanga, expresidente de Enusa y afín a Ábalos, investigado en la trama en torno a Cerdán