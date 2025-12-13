DrinkingRunners, el grupo de corredores con una meta solidaria que llega este sábado a Casa de Campo

DrinkingRunners, un grupo de corredores populares y profesionales que se ha unido en esta iniciativa de "kilómetros por solidaridad", llega este sábado a la Casa de Campo de Madrid para recoger alimentos que serán donados al Banco de Alimentos de Madrid, o recaudar dinero para la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), entre otras causas.

"El fin de DrinkingRunners es hacer deporte y ser solidario", explica su creador, Pablo Sánchez Carmenado, en declaraciones a Europa Press, sobre esta iniciativa que surgió en 2012 en Twitter y reúne actualmente a más de 300 corredores.

Aunque el grupo de DrinkingRunners corre cada fin de semana, cada tres o cuatro meses hacen quedadas solidarias como la de este sábado, que contará con atletas profesionales como la subcampeona de Europa en 800 metros, la atleta Daniela García; el también subcampeón de Europa Diego García o la subcampeona de 300 metros de obstáculos, la atleta Clara Viñaras.

Carreras por 100 por 100 solidarias

"Cada vez que un DrinkingRunner sale a correr, dona", detalla Pablo. De esta forma, si corren una carrera de 10 kilómetros, donan 10 euros, una carrera de 15 kilómetros, 15 euros. En el caso de maratones, recaudan más dinero o alimentos porque no corren solo en Madrid ya que han ido a carreras en Barcelona, Valencia, Vitoria, incluso una maratón en Sídney.

En la carrera de este sábado, cuando lleguen a la meta, los corredores donarán los alimentos al Banco de Alimentos de Madrid a través de una cadena solidaria cuyo fin es que los alimentos lleguen a la furgoneta de esta organización que distribuye ayuda alimentaria a personas en pobreza o riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid.

"La cadena se hace para que los corredores, al coger los kilos, sean conscientes de lo que han donado", subraya Carmenado, aficionado al atletismo e impulsor de esta iniciativa "con el único fin de ser solidario".

Además, los corredores que lo deseen pueden donar dinero a la Fundación Amigos de Monkole, Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), contra la lucha del ELA y a Morado de Dravet, una campaña de concienciación sobre el Síndrome de Dravet, una grave enfermedad neurológica rara.

En este sentido, Pablo destaca en la entrevista que al finalizar el encuentro, "como agradecimiento a la asistencia y como consecuencia, a las donaciones", todos los corredores podrán tomar refrescos, manolitos, incluso harán un sorteo de productos como deportivas que donan las marcas a DrinkingRunners.

El fundador de esta iniciativa solidaria solo espera recaudar este sábado entre 2.000 y 5.000 kilos de alimentos, siendo el récord en una quedada de 6.000.

"Desde que empezamos en 2012 hemos recaudado un total de 620.000 kilos para el Banco de Alimentos y más de 200.000 mil euros para la lucha contra el ELA y otras asociaciones", desgrana Carmenado, quien añade que "teniendo en cuenta que cada kilo son ocho raciones" logran dar de comer "a bastante cantidad de gente".

En cada quedada piden distintos tipos de alimentos. "Cuando el aceite estaba muy caro, pedíamos litros de aceite, ahora que estamos en Navidad, pedimos dulces, turrones, mazapanes o juguetes para los niños", desvela Carmenado.

Camisetas "cerveceras" y solidarias

Las camisetas de los DrinkingRunners tienen una cerveza con un megáfono en el centro, porque según su creador, "en España a la gente le llama la atención la palabra 'drinking', y además los anglicismos funcionan muy bien".

La iniciativa ha crecido cada vez más desde 2012, y fue trending topic en Twitter en 2014 y 2015. Actualmente está formada por 300 corredores y acumula 19.400 seguidores.

La camiseta de color amarillo, y con tallas hasta la 2XL, vale 35 euros, de los cuales 10 euros van para la lucha contra el ELA y otros 10 euros para el Banco de Alimentos de Madrid.

Además de la solidaridad, el fin de esta iniciativa es que "nadie se quede sin correr". Por eso en las quedadas tienen varios grupos para todo tipo de corredores, incluso un grupo llamado 'TACO' para "las personas que corren un minuto y el resto lo hacen andando", explica Pablo, quien añade que también hay un espacio para los niños en el que hacen actividades.