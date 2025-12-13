La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación

La Comunidad de Madrid destinará 2,3 millones de euros en 2026 a ayudas para apoyar la contratación de personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado de menores de 12 años, jóvenes de hasta 18 con discapacidad u otros dependientes que convivan en el mismo domicilio. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, contempla subvenciones directas para sufragar los costes de trabajadores contratados en el año previo a la solicitud. Las cuantías se corresponden con el importe de las cuotas de la Seguridad Social abonadas por el empleador y se calculan en función de la renta per cápita familiar.

El programa financia contrataciones con una duración mínima de 58 días naturales, continuos o no, tanto temporales como indefinidas, siempre que se trate de una única persona empleada de hogar o varias contratadas sucesivamente.

Además, la actividad deberá desarrollarse en el domicilio del empleador ubicado en la Comunidad de Madrid, quien, por regla general, deberá trabajar por cuenta propia o ajena a jornada completa durante el periodo subvencionado.

Desde 2023, este programa ha concedido más de 6,2 millones de euros y ha beneficiado a cerca de 3.500 hogares, según el Ejecutivo autonómico.