El Atlético busca regalarse una victoria ante el Valencia para cerrar el año en el Metropolitano

"Hace tiempo que no me veo tan lleno, disfrutando de lo que vi. Me encantaron todos", confesaba Simeone, satisfecho, en la sala de prensa del Philips Stadion de Eindhoven, minutos después de que el Atlético de Madrid consiguiera una victoria más que necesaria ante el PSV y mantener intactas sus aspiraciones en Europa. Las dos derrotas consecutivas ante Barça y Athletic en LaLiga habían despertado los fantasmas del pasado en encuentros como visitante. Pero los rojiblancos se encargaron de disipar dichas dudas en el choque ante el conjunto neerlandés. Este sábado, turno para regresar al Metropolitano y poner fin al año junto a la afición rojiblanca, antes de cerrarlo de forma definitiva en su visita a Girona.

Julián recupera el gol y Sorloth se enchufa

El conjunto rojiblanco superó con nota el viaje a Países Bajos. Los de Simeone sumaron tres puntos vitales en la pelea por finalizar la fase liga de la Champions en el top-8. La combinación de resultados ya los sitúa en dicha posición, empatado con Real Madrid, Inter y Liverpool, pero el golaverage concede el octavo puesto a los atléticos, que aún deben superar dos encuentros ante Galatasaray y Bodo para certificar el objetivo marcado a principio de temporada.

No se explica la victoria de los rojiblancos sin el papel de sus hombres referencia. "Sin duda ha sido el partido más completo que ha hecho con nosotros. Todo. Pudo hacer alguno más. Trabajó, aguantó, nos sacó el equipo de atrás... Presionó a los defensores, corrió como hay que correr. Partidazo. Me encantó", elogiaba Simeone al delantero noruego, que consiguió uno de los tantos y regaló otro a su compañero en el ataque. El partido no arrancó especialmente bien para el '9', que no pudo materializar una clarísima ocasión cuando el PSV ya se había adelantado en el marcador. La presión incasable de Giuliano provocó la acción del empate, momento en el que el rumbo del partido empezó a cambiar.

El encargado de empujar la pelota al fondo de las redes neerlandesas fue Julián Alvarez. "El gol es la consecuencia de todo. Para él sin duda refuerza aún más lo que es Julián para nosotros, un jugador determinante", decía Simeone de su compatriota, que vuelve a ver puerta lejos del Metropolitano cuatro meses después, desde que lo hiciera en la primera jornada de Liga ante el Espanyol. El Atlético necesita de la mejor versión de su jugador franquicia para seguir con paso firme en la carrera por alcanzar el ansiado top-8 que otorga acceso directo a octavos de final. Un Julián especialmente señalado en las últimas semanas por su vinculación con el FC Barcelona.

Precisamente, el crack argentino concedió una entrevista a 'Marca' y analizó la polémica que lo relaciona con el conjunto culé en los últimos tiempos. "A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", cuenta el futbolista argentino.

A las órdenes de Barrios

Barrios, que cada vez se muestra más seguro, volvió a liderar el centro del campo rojiblanco. Y ya no es noticia esta temporada. El madrileño se ha convertido en una pieza fija para Simeone, cambiando únicamente a su acompañante en función del tipo de partido. Prueba de ello es que se ha convertido en el futbolista de campo más utilizado por el técnico argentino. Palabras mayores. De nuevo, líder del equipo con tan solo 22 años y una actuación que enorgullece al aficionado. El canterano tuvo un 86% de acierto en el pase, aportó criterio en el juego rojiblanco y sobresalió en una segunda parte que sirve para sumar tres puntos vitales en la clasificación.

También fue el futbolista rojiblanco con mejores registros en varias categorías: el que más distancia corrió (11,6 kilómetros), el que más recuperaciones realizó (siete) y el que más regates satisfactorios completó (cuatro). Mientras tanto, Barrios espera la recuperación de Cardoso, el que se postulaba como su acompañante en el centro del campo, pero al que las lesiones le han privado de disputar más de cinco partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.

El que más minutos comparte al lado del '8' rojiblanco es Koke, que volverá al once titular en el regreso al Metropolitano tres partidos después. Será este el último encuentro del año como local para los de Simeone, que, antes de finalizar 2025, viajarán a Palma en la Copa del Rey y visitarán al Girona para cerrar el año liguero en Montilivi. Para comenzar el nuevo año pondrán rumbo a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, lo que supone que el Atlético habrá jugado seis de los últimos siete encuentros como visitante. Prueba de fuego para medir la evolución de un equipo grande que, lejos del Metropolitano, no termina por comportarse como tal. Pero antes, turno para cerrar el año con una victoria ante un Valencia que se juega la vida, entendida como la permanencia en Primera, en ello.