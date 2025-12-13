La atención a la enfermedad mental grave en Madrid se refuerza con 8,5 millones de euros para 410 personas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana la adjudicación de varios contratos por 8,5 millones de euros para garantizar la atención integral de 410 personas con enfermedad mental grave y duradera durante los próximos tres años, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

5,2 millones para tres centros y 270 plazas públicas

Por un lado, el Gobierno regional ha autorizado una inversión de 5,2 millones de euros para la gestión de tres recursos que suman 270 plazas públicas: el Centro de Rehabilitación Psicosocial La Elipa, en el distrito de Ciudad Lineal; el Centro de Rehabilitación Psicosocial Martínez Campos, en Chamberí; y el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Fernando de Henares, ubicado en este municipio.

En estos centros se desarrollan programas individualizados de rehabilitación psicológica, social y laboral, además de acciones de integración y apoyo a la autonomía personal, especialmente dirigidas a usuarios con mayores dificultades funcionales o de inserción. También se ofrece orientación y acompañamiento a las familias para favorecer la recuperación y la inclusión.

3,3 millones para 140 plazas en Alcorcón

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha acordado una segunda adjudicación por 3,3 millones de euros para la gestión de 140 plazas públicas en Alcorcón destinadas a la asistencia integral de personas con enfermedad mental grave y duradera.

Estas plazas se distribuyen en 65 del Centro de Rehabilitación Psicosocial, 45 del Centro de Rehabilitación Laboral y 30 del Equipo de Apoyo Social Comunitario de la localidad.

Según la Comunidad, estos recursos forman parte de la red pública de atención social y prestan acompañamiento psicológico y social en el propio domicilio o entorno de los usuarios con mayores dificultades para alcanzar autonomía, en coordinación con los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud.

La Administración regional señala que cuenta con 38 equipos de apoyo social comunitario, integrados cada uno por un psicólogo, un trabajador social y dos educadores, lo que suma 152 profesionales.