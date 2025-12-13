Arganda del Rey sumará 800 plazas públicas con la ampliación del instituto Eduardo Capa

La Comunidad de Madrid ampliará el instituto público Eduardo Capa de Arganda del Rey con una segunda fase que sumará 800 nuevas plazas a las 270 que se pusieron en marcha el pasado mes de septiembre, y en la que el Gobierno regional invertirá más de 10,8 millones de euros.

Así lo ha destacado este sábado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en su visita a este centro educativo en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Alberto Escribano, según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En la primera fase, contó con un presupuesto de 4,9 millones y abrió sus puertas este curso, con nueve aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuatro salas específicas, zona de administración, sala de profesores, departamentos, laboratorios y pistas deportivas.

Las obras de terminación del centro, cuyos planos ya están diseñados, incorporarán otras 15 aulas de ESO y 10 de Bachillerato, 9 específicas (Informática, Tecnología, Laboratorios, Dibujo, Música e Imagen y diseño), otras de pequeño grupo, zona administrativa, gimnasio y pistas deportivas.

"Arganda del Rey es un municipio en constante crecimiento, y con estas actuaciones garantizamos la libertad de elección de las familias y damos respuesta a sus necesidades de escolarización a corto y medio plazo", ha subrayado Viciana.

Arganda del Rey cuenta con ocho colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, cuatro IES y un centro público de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, que tienen matriculados para este curso 2025/26 a más de 7.500 alumnos. La oferta educativa sostenida con fondos públicos se completa con otros tres centros concertados.