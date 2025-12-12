Sanidad reprocha a Madrid ser la única comunidad que no envía datos de cribados de cáncer y la Comunidad acusa a la ministra de "madriditis"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que la Comunidad de Madrid es la única autonomía que aún no ha remitido al Ministerio los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, pese al compromiso adquirido por todas las comunidades autónomas el pasado 12 de noviembre.

"Todas menos Madrid nos han mandado los datos. Nos gustaría que Madrid fuera un poquito más leal con los pacientes para demostrar que los programas de cribado en la Comunidad de Madrid funcionan", ha señalado García en la rueda de prensa previa al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra ha explicado que, una vez el Ministerio de Sanidad disponga de toda la información, se elaborará un informe para evaluar la situación de los programas de cribado de cáncer en cada comunidad autónoma. García ha realizado estas declaraciones antes de la celebración de un nuevo CISNS telemático, al que han asistido de forma presencial únicamente las comunidades de Madrid, Cantabria, Asturias y Baleares.

Cruce de acusaciones

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha respondido con dureza a las palabras de la ministra y ha afirmado que García padece "una madriditis aguda".

"Lo que tiene en la boca es la Comunidad de Madrid, Ayuso y las privadas", ha reprochado Matute, que ha calificado de "lamentable" la actitud de la ministra y ha recordado que su "verdadero papel" es la gestión del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Matute ha sostenido que va "en tiempo y forma" y que el trabajo sobre los datos se está haciendo en las comisiones técnicas (Comisión de Salud Pública), no como un asunto "de Madrid" sino del Sistema Nacional de Salud. Defiende que antes de enviar y comparar datos hay que definir bien los indicadores y su metodología, porque si cada comunidad mide de forma distinta "no se pueden comparar": "Si yo me peso en kilogramos y tú te pesas en libras, no podemos comparar esos indicadores"

Asimismo afirma que en la Comisión de Salud Pública se acordó empezar con tres indicadores básicos y seguir después con el resto, además de preparar el sistema informático donde se volcarán los datos para poder analizarlos.