METRO MADRID
Restablecido el servicio en la línea 6 de Metro de Madrid entre Carpetana y Legazpi tras más de dos horas de corte
El tramo entre Carpetana y Plaza Elíptica de la línea 6 de Metro de Madrid ha dejado de prestar servicio durante más de dos horas
Ya se ha restablecido el servicio en la línea 6 de Metro de Madrid tras más de dos horas de interrupción entre las estaciones de Carpetana y Plaza Elíptica. En un inicio, el suburbano estimó un poco más de 30 minutos para poner solución al problema, peor terminó ampliándolo a más de dos horas.
En la red social X Metro de Madrid ha ido informando a los usuarios acerca de los cambios y novedades que se tenía al respecto. Mientras en un inicio el tramo afectado era Carpetana y Plaza Elíptica, dos horas después el suburbano informaba que el nuevo tramo afectado era el que componía la estaciones de Carpetana y Legazpi.
¿Por qué estaba cerrado el tramo de la línea 6 entre Carpetana y Plaza Elíptica?
Por suerte, durante todo este tiempo, los usuarios han podido realizar su recorrido habitual con el autobús 55 de la EMT. Fuentes de Metro han señalado que el problema ha radicado en una incidencia que afectaba a la catenaria entre Plaza Elíptica y Opañel.
Además, han añadido que este tipo de problemas son más complejos de solucionar, por ello, el tramo entre Carpetana y Plaza Elíptica ha dejado de prestar servicio durante dos horas por esa misma razón.
