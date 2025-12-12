ECONOMÍA
Los precios suben una décima en noviembre en Madrid mientras la tasa interanual crece al 3,7%
Los precios subieron en todas las comunidades salvo Baleares y Andalucía
En la Comunidad de Madrid, los precios subieron una décima en noviembre y la inflación interanual escaló hasta el 3,7%, la tasa más alta entre las comunidades autónomas, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A nivel mensual, los precios aumentaron en 15 de las 17 comunidades. Los mayores repuntes se registraron en Murcia (0,6%) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,4% en las tres). En cambio, los precios bajaron en Baleares (-0,1%) y se mantuvieron estables en Andalucía (0%). Además de Madrid (0,1%), también subieron un 0,1% en Asturias; un 0,2%, en línea con la media nacional, en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja; y un 0,3% en Cantabria y Cataluña.
Los grupos con mayor repercusión mensual al alza fueron ropa y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; transporte, por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de leche, queso y huevos, y de la carne. En sentido contrario, destacó la aportación negativa de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.
En tasa interanual, tras Madrid (3,7%) se situaron Comunidad Valenciana (3,4%); Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2%); y Aragón y Castilla y León (3,1%). Con la misma tasa que la media nacional (3,0%) figuran Asturias, Cantabria y Navarra. Por debajo del conjunto del país quedaron Andalucía (2,9%), Galicia (2,8%), Castilla-La Mancha (2,7%), Cataluña (2,6%), Murcia (2,5%), La Rioja (2,4%) y Canarias (2,3%).
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten
- Madrid mantiene en 2026 la prórroga a los coches sin etiqueta en toda la ciudad
- Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno