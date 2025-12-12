Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del SuroesteProtonterapiaIE Universidad MadridInfinito DeliciasWarm Up PartyLínea 6 MetroRecalificación AtléticoEstación de Chamartín
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Los precios suben una décima en noviembre en Madrid mientras la tasa interanual crece al 3,7%

Los precios subieron en todas las comunidades salvo Baleares y Andalucía

Bricks de leche en un supermercado.

Bricks de leche en un supermercado.

Javier Niño González

Madrid

En la Comunidad de Madrid, los precios subieron una décima en noviembre y la inflación interanual escaló hasta el 3,7%, la tasa más alta entre las comunidades autónomas, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel mensual, los precios aumentaron en 15 de las 17 comunidades. Los mayores repuntes se registraron en Murcia (0,6%) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,4% en las tres). En cambio, los precios bajaron en Baleares (-0,1%) y se mantuvieron estables en Andalucía (0%). Además de Madrid (0,1%), también subieron un 0,1% en Asturias; un 0,2%, en línea con la media nacional, en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja; y un 0,3% en Cantabria y Cataluña.

Los grupos con mayor repercusión mensual al alza fueron ropa y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; transporte, por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de leche, queso y huevos, y de la carne. En sentido contrario, destacó la aportación negativa de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

En tasa interanual, tras Madrid (3,7%) se situaron Comunidad Valenciana (3,4%); Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2%); y Aragón y Castilla y León (3,1%). Con la misma tasa que la media nacional (3,0%) figuran Asturias, Cantabria y Navarra. Por debajo del conjunto del país quedaron Andalucía (2,9%), Galicia (2,8%), Castilla-La Mancha (2,7%), Cataluña (2,6%), Murcia (2,5%), La Rioja (2,4%) y Canarias (2,3%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  2. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  3. La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
  4. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  5. La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
  6. Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten
  7. Madrid mantiene en 2026 la prórroga a los coches sin etiqueta en toda la ciudad
  8. Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno

Así ha sido el momento en el que la Policía Nacional ha interceptado por primera vez en España un alijo de pastillas de heroína

Madrid recuerda los 30 años del atentado de ETA en Vallecas que dejó 6 muertos y 17 heridos

Madrid recuerda los 30 años del atentado de ETA en Vallecas que dejó 6 muertos y 17 heridos

Feijóo exige explicaciones de Sánchez en el Congreso y pide un pleno extraordinario la semana que viene

Feijóo exige explicaciones de Sánchez en el Congreso y pide un pleno extraordinario la semana que viene

Los precios suben una décima en noviembre en Madrid mientras la tasa interanual crece al 3,7%

Los precios suben una décima en noviembre en Madrid mientras la tasa interanual crece al 3,7%

Las 20 mejores ofertas de hoy, 12 de noviembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 95 % de descuento

Las 20 mejores ofertas de hoy, 12 de noviembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 95 % de descuento

Alcobendas recibe el premio 'Mejor Ciudad del Deporte 2025' del Parlamento Europeo

Alcobendas recibe el premio 'Mejor Ciudad del Deporte 2025' del Parlamento Europeo

“Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago”

“Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago”

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España