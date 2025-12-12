Exposiciones gratuitas, mercadillos variados y luces espectaculares y mucha música: los mejores planes para este fin de semana en Madrid

Madrid entra de lleno en el ambiente navideño sin renunciar a la cultura ni al teatro musical. Este fin de semana la ciudad combina grandes exposiciones en salas de referencia, un mercado de artesanía al aire libre y una pista de hielo en pleno centro. Planes muy variados donde conviven fotografía, arte moderno, oficios tradicionales y ocio en familia

‘Warm Up Party’ con Mëstiza

La Fórmula 1 calienta motores en Madrid antes de llegar al circuito y lo hace por todo lo alto en un escenario tan icónico como la plaza de toros de Las Ventas. Será una fiesta oficial que sirve como carta de presentación del Gran Premio que se estrenará en la capital en 2026.

Sobre el ruedo, un line up pensado para el tardeo y la noche: la DJ Argia abrirá la sesión, seguida por Claudia León, antes de que el dúo Mëstiza tome el relevo para poner patas arriba el tendido con su mezcla de electrónica y folclore

📍 Plaza de Toros de Las Ventas 📅 Viernes 12 de diciembre de 2025. Apertura de puertas, 19:00; primer artista, 20:00; cierre previsto, 00:30 🔗 Consigue tus entradas aquí

Grinch House

Después de su éxito el año pasado, este fin de semana el mercadillo que organizan en Carabanchel tres amigas con criterio probado y donde podrás resolver esos regalos de Navidad que todavía tienes pendientes, con marcas originales que abarcan desde la moda hasta la decoración o la belleza.

Joyas de Laura Armengol, vajillas pintadas por Nuria Blanco, los objetos artesanales producidos por el proyecto Groda de la modelo y actriz Alba Galocha o la cosmética natural de The(BEEMINE)Lab son solo algunos de los productos que encontrarás. Además, podrás tatuarte de la mano de Tattoonie o dar brillo a tus dientes con LUCE BCN. La Capa, la gran sorpresa gastronómica del Madrid reciente, podrá el sabor con una selección de vinos, caldo y sándwiches

📍 Calle Belmonte del Tajo, 61 📅 Sábado 13 de diciembre de 11 a 20h, domingo 14 de 11 a 15h 🔗 Consulta más información aquí

“14 millones de ojos”: un viaje por la fotografía de Madrid

La Sala Canal de Isabel II, el icónico antiguo depósito de agua de Santa Engracia, abre estos días una muestra que reúne 175 fotografías, 15 fotolibros y material de archivo procedente de la colección fotográfica de la Comunidad de Madrid.

En las paredes se suceden nombres clave como Ramón Masats, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Javier Vallhonrat o Ouka Lele, en un recorrido que funciona casi como una memoria visual de la región. La exposición, con entrada libre, permite entender cómo se ha ido construyendo este fondo público durante más de tres décadas

📍 Sala Canal de Isabel II. Calle Santa Engracia, 125 📅 Hasta el 11 de enero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

XXXVIII Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid

El Paseo de Recoletos se convierte en un gran escaparate de oficios con esta feria, que reúne este año a 133 talleres de la región y de otras comunidades autónomas. Cuenta con más de 130 casetas con joyería, cerámica, cuero, vidrio, ilustración, textil, encuadernación o juguetes hechos a mano

Más que un simple mercado, el paseo se convierte en un museo al aire libre donde cada pieza cuenta una historia y cada puesto aporta un acento distinto, desde propuestas muy tradicionales a diseños más contemporáneos

📍 Paseo de Recoletos, entre plaza de Cibeles y plaza de Colón 📅 Hasta el 30 de diciembre 🔗 Consulta más información aquí

Pista de patinaje sobre hielo de Plaza de España

La zona se consagra como una de las zonas más mágicas de la capital gracias a La Navideña, el recinto invernal que llena la plaza de casetas, gastronomía y, sobre todo, una gran pista de hielo al aire libre.

Sobre unos 600 metros cuadrados de hielo natural, madrileños y visitantes pueden calzarse los patines en pleno centro, con la silueta de la plaza renovada como telón de fondo. A pocos metros, un mercado artesanal con más de una treintena de puestos, un gran árbol interactivo y diferentes espectáculos terminan de redondear el ambiente de “pueblo navideño” en mitad de la ciudad