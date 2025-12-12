El Mercado de las Flores marca el inicio de la Navidad en el Barrio de Salamanca con un despliegue de color y tendencias

El Mercado de las Flores de Navidad vuelve este sábado 13 de diciembre a la calle Jorge Juan, en pleno Barrio de Salamanca. La zona se transformará en un corredor floral abierto al público desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Comerciantes del Barrio de Salamanca y el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Todo está en Madrid, reunirá algunas de las floristerías más destacadas de la ciudad con sus propuestas decorativas para estas fiestas.

A lo largo del paseo, los visitantes podrán descubrir coronas vegetales, arreglos florales de temporada y piezas de artesanía, un muestrario que cada año atrae a miles de madrileños en busca de inspiración navideña. El ambiente, siempre festivo y fotografiable, convierte esta cita en uno de los planes más esperados del mes de diciembre; una ocasión perfecta para recorrer a pie una de las calles más elegantes de la capital mientras se observan las tendencias florales que marcarán el invierno.

Durante el mercado, numerosos establecimientos de la zona se sumarán a la celebración con decoraciones especiales, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para quienes quieran prolongar el paseo más allá de los expositores.

La jornada contará también con la presencia de varias organizaciones solidarias, así como con la tradicional Casita de Santa Claus, instalada a la altura del número 14, donde los más pequeños podrán entregar su carta y hacerse una fotografía. Será un día para disfrutar del barrio en su versión más luminosa y festiva. Más adelante, ya adentrado el recorrido, aparecerá uno de los nombres que ha contribuido a la popularidad del evento: la revista Vogue España, que vuelve a colaborar en esta edición acompañando el despliegue floral con propuestas culturales y creativas.