Matute no se plantea "a día de hoy" revocar la concesión del Hospital de Torrejón a Ribera Salud

El centro se ha visto en el foco tras salir a la luz una grabación del (ya dimitido) consejero delegado del Ribera Salud, Pablo Gallart, en la que ordenaba subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes menos rentables para aumentar los beneficios

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España).

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Javier Niño González

El gobierno de la Comunidad de Madrid no se plantea "a día de hoy" revocar la concesión a Ribera Salud de la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, según ha manifestado la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, pero ha apuntado que actuaría "con contundencia" en el caso de encontrar "una irregularidad" que así lo justificara.

En declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Matute ha recalcado que se hace una evaluación "continua" de todos los hospitales madrileños, tanto los de gestión directa como los de gestión indirecta.

El Hospital de Torrejón se ha visto en el foco tras salir a la luz una grabación del (ya dimitido) consejero delegado del Ribera Salud, Pablo Gallart, en la que ordenaba subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes menos rentables para aumentar los beneficios.

"No afectó a la seguridad"

Matute ha aseverado que la población "puede estar tranquila", porque en el centro "no se ha afectado la asistencia" ni "se ha afectado la seguridad". "No obstante, seguiremos controlando y seguiremos encima para tomar todas las decisiones que tengamos que tomar", ha zanjado.

En otro orden, a Matute le han preguntado por la nueva polémica en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, tras publicar 'elDiario.es' que el empresario opera dentro del grupo Quirón Salud con una identidad falsa, Alberto Burnet González, y cuenta con un correo corporativo a ese nombre.

"Yo desconozco de lo que me está hablando y yo nunca he sido proveedora. Y desde luego, yo no haré juicios de valor sobre personas particulares y sobre cómo gestionan sus asuntos y sus negocios, si están dentro de la legalidad", ha replicado la consejera a la prensa.

