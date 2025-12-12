Madrid pide a García la retirada del estatuto marco que ha llevado a la huelga a los médicos para "empezar de cero"

Empezaba tenso el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por la reticencia de la Comunidad de Madrid a entregar los datos de cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, y no ha terminado mejor, según ha trasladado a la salida la consejera madrileña, Fátima Matute. El motivo, el estatuto marco contra el que se han declarado en huelga esta semana los profesionales sanitarios. Los consejeros de comunidades gobernadas por el PP han exigido la retirada del borrador planteado por la ministra Mónica García y la convocatoria de un consejo monográfico sobre el asunto.

En una reunión mantenida con "bastante mal ambiente" en descripción de Matute, los consejeros populares han reclamado "empezar desde cero" con el documento que ha de regir la profesión para médicos y demás categorías de trabajadores sanitarios. La consejera madrileña ha acusado a la ministra de crear "falsas expectativas" y abrir "un clima de crispación" entre los profesionales sanitarios por la falta de "método, de rigor y de diálogo". "La única forma que vemos de que esto se arregle es que haga un diagnóstico de nuestro Sistema Nacional de Salud, de la falta de profesionales, de la falta de financiación, que luego hable con el Ministerio de Hacienda para tener una memoria económica, con el Ministerio de Función Pública y con Seguridad Social, y a partir de ahí, hable con los técnicos de las comunidades autónomas, que no han tenido las suficientes reuniones para poder abordar todo lo que competía a ese Estatuto Marco, y que podamos empezar de cero", ha reprochado

La responsable de la sanidad madrileña ha cifrado en 30.000 el número de pacientes afectados en Madrid como consecuencia de la huelga y ha señalado que los consejeros populares han pedido "verbalmente", pero que lo harán también por escrito, la convocatoria de un consejo interterritorial monográfico para abordar el estatuto marco. "No puede responsabilizar ahora a las comunidades autónomas de algo que ella ha hecho mal y que es su responsabilidad", ha subrayado. "Ella ha sido la que ha abierto este melón y por falta de rigor y diálogo estamos aquí", ha zanjado. "Si considera que esto no es su competencia y no es capaz de solucionarlo, que desocupe el ministerio y nos ahorramos su sueldo y el de los asesores", ha zanjado.

La petición de los consejeros populares abunda en una iniciativa del propio Partido Popular a escala nacional, que ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la reforma del estatuto marco planteada por el Ministerio de Sanidad. La formación también ha pedido la comparecencia de García en la Cámara Baja y ha promovido su reprobación en el Senado para la próxima semana. Además, presentará mociones en la misma dirección en ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España.

García, por su parte, ha considerado "incongruente" que se pida un monográfico sobre el Estatuto a la vez que se exige su retirada y ha asegurado que la reforma del estatuto marco sí se ha debatido con las comunidades autónomas, tanto en el Consejo Interterritorial como en la Comisión de Recursos Humanos. "Se ha hablado muchas veces, algunas en forma de monográfico, otras en forma de punto del orden del día, así como en reuniones con del Ministerio y comunidades autónomas y del Ministerio, los sindicatos y comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han sido partícipes del texto del estatuto marco".

Asimismo, ha asegurado que seguirá defendiendo "las mejoras" de este estatuto marco frente al del año 2003 "del señor Aznar", que es el que, asegura, ha perpetuado los malestares y la precariedad de la que "legítimamente", ha dicho, se quejan hoy los profesionales. "Las mejoras de este estatuto marco son la respuesta a parte de los malestares que tienen los profesionales". "Otra respuesta y otras llaves", ha proseguido, "las tienen las comunidades en todo lo que tiene que ver con sus competencias", entre lo que ha citado las condiciones laborales, las retribuciones, el número de plantillas o el número de guardias.

El consejo de este viernes se ha celebrado en un clima de particular enfrentamiento entre García y Matute, no solo a causa de la huelga médica y el estatuto marco sino también por el cuestionamiento del modelo de gestión público privada a raíz de la crisis desatada en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz. En unos audios de que El País publicara unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, el grupo que lo opera, llamaba a "desandar el camino" de la reducción de las listas de espera para mejorar los resultados económicos.

Preguntada si la Comunidad de Madrid había remitido los datos que había solicitado al respecto, la ministra ha contestado que todavía no. "Hemos pedido el flujo de pacientes, las convalidaciones de gasto y las modificaciones presupuestarias que han llevado a que en los últimos años a Quirón le hayan transferido 5.000 millones de euros", ha señalado antes de indicar que Torrejón es "un aprendiz de Quirón". "Es verdad que se lo pedimos esta semana, pero no nos han trasladado la información, como tampoco nos han trasladado por ahora la información sobre los cribados. Con esa información veremos a ver no solo las acciones legales derivadas de esos audios que hemos escuchado, sino también las acciones administrativas porque nuestro Sistema Nacional de Salud no puede ser el caladero de la cuenta de resultados de las empresas privadas", ha zanjado.