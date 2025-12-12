Interrumpida la circulación en la línea 6 de Metro de Madrid entre Carpetana y Plaza Elíptica: más de dos horas de espera

El servicio de Metro de Madrid de la Línea 6 está sufriendo retrasos este viernes entre las estaciones de Carpetana y Plaza Elíptica. Metro ha informado que el corte de este tramo de la circular se prolongará durante más de dos horas debido a una interrupción del servicio por una incidencia de las instalaciones.

En la red social X la empresa que gestiona el suburbano informará a lo largo del día acerca de posibles cambios y novedades respecto a esta interrupción. De momento, el tiempo estimado es de más de dos horas.

🔴 Continúa interrumpida la circulación en L6 entre las estaciones de Carpetana y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. Tiempo estimado de solución pasa a ser más de 2 horas.



🚌 El autobús 55 de la EMT realiza ese trayecto. — Metro de Madrid (@metro_madrid) December 12, 2025

Alternativas para el corte entre Carpetana y Plaza Elíptica

Para que los usuarios puedan continuar con su trayecto habitual mientras se trata de solucionar la incidencia, Metro de Madrid ha comunicado que el autobús 55 de la EMT realizará el recorrido.

Fuentes de Metro han señalado que se trata de una incidencia que afecta a la catenaria entre Plaza Elíptica y Opañel. El tramo está cortado entre Carpetana y Plaza Elíptica por ese motivo.

La previsión de solución es de más de dos horas ya que este tipo de incidencias requieren más tiempo para su arreglo. Metro de Madrid añade que, cada vez que sea posible, actualizarán la información en todos los canales: X, web y app.