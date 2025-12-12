METRO MADRID
Interrumpida la circulación en la línea 6 de Metro de Madrid entre Carpetana y Plaza Elíptica: más de dos horas de espera
La interrupción del servicio se debe a una incidencia de las instalaciones del suburbano
El servicio de Metro de Madrid de la Línea 6 está sufriendo retrasos este viernes entre las estaciones de Carpetana y Plaza Elíptica. Metro ha informado que el corte de este tramo de la circular se prolongará durante más de dos horas debido a una interrupción del servicio por una incidencia de las instalaciones.
En la red social X la empresa que gestiona el suburbano informará a lo largo del día acerca de posibles cambios y novedades respecto a esta interrupción. De momento, el tiempo estimado es de más de dos horas.
Alternativas para el corte entre Carpetana y Plaza Elíptica
Para que los usuarios puedan continuar con su trayecto habitual mientras se trata de solucionar la incidencia, Metro de Madrid ha comunicado que el autobús 55 de la EMT realizará el recorrido.
Fuentes de Metro han señalado que se trata de una incidencia que afecta a la catenaria entre Plaza Elíptica y Opañel. El tramo está cortado entre Carpetana y Plaza Elíptica por ese motivo.
La previsión de solución es de más de dos horas ya que este tipo de incidencias requieren más tiempo para su arreglo. Metro de Madrid añade que, cada vez que sea posible, actualizarán la información en todos los canales: X, web y app.
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten
- Madrid mantiene en 2026 la prórroga a los coches sin etiqueta en toda la ciudad
- Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno