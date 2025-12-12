PROGRAMA DE FIESTAS
Leganés enciende la Navidad con un árbol de 24 metros y un Belén gigante de Playmobil "único en el mundo"
Con la Plaza Mayor como epicentro, el programa navideño 2025-2026 cuenta con más de un centenar de actividades y espectáculos, además de un tren navideño por los barrios
Leganés se propone este año competir en brillo y en agenda con las grandes capitales navideñas del sur de Madrid. El Ayuntamiento ha presentado la programación 2025-2026 que reúne más de un centenar de actividades culturales y de ocio durante más de cuatro semanas y que celebra este viernes su pistoletazo de salida oficial en el Paseo de Colón.
El acto central del 12 de diciembre incluye el encendido del abeto navideño de 24 metros, que según el Ayuntamiento será “el más alto de la Comunidad de Madrid”, y la actuación del coro ‘All 4 Gospel’. A la cita se suman reparto de chocolate caliente, gorros de Papá Noel y la presencia de los Legamigos, los personajes locales que vuelven a ponerle sello propio a estas fiestas.
La gran novedad se instala en Plaza Mayor: un Belén de Playmobil de gran formato, presentado por el consistorio como una pieza “exclusiva a nivel internacional”, acompañado de zonas de juego para público infantil, juvenil y también para adultos, atracciones y un escenario bajo carpa que acogerá programación diaria. El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, subraya la apuesta por diferenciarse. “Hemos traído un Belén de Playmobil gigante, una pieza única en el mundo que invito a los vecinos a que no se la pierdan”, ha señalado.
Entre las propuestas anunciadas en Leganés aparecen actuaciones de entidades culturales del municipio y espectáculos familiares, además de la participación de Casas Regionales, la Escuela de Música, pasacalles temáticos, zambombás flamencas, magia, teatro y conciertos.
El calendario arrancó el viernes 5 de diciembre con la inauguración del Belén municipal tradicional, de regreso a la Plaza de España, y el encendido de la iluminación ornamental, con actuación de la Coral Polifónica de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales. A partir del 20 de diciembre y hasta el 4 de enero, volverá el tren navideño, que recorrerá todos los barrios con paradas señalizadas y animación para facilitar el acceso a vecinos y familias. Papá Noel recibirá cartas el martes 23 desde las 18:30 en el Centro Cívico José Saramago, que también acogerá clásicos familiares como El Cascanueces (sábado 20) y Alicia en el País de las Maravillas (27 de diciembre), entre otras propuestas.
Además, el barrio de La Fortuna contará con programación propia: Belén viviente, talleres y actividades, y una de las citas más llamativas del final de año, las preuvas del martes 30 de diciembre, con concierto tributo a Camela, DJ y cotillón. Además, habrá entrega de cartas a los Reyes y su propia cabalgata.
Magia, cartas a los Reyes Magos y cabalgata
El tramo final del programa mira a los más pequeños, con dos Galas de Magia (2 y 3 de enero) y el domingo 4 de enero los Reyes Magos visitarán la Plaza Mayor para recoger cartas a partir de las 17:30 horas, con reparto de roscón y chocolate. Y el lunes 5 llegará la Gran Cabalgata, con salida desde la Fuente de Grecia y recorrido hasta Plaza Mayor. El Ayuntamiento recuerda que el lanzamiento de caramelos y el inicio efectivo del recorrido comienzan en ese punto.
Para consultar horarios, ubicaciones y el programa completo de la Navidad en Leganés se puede acceder al calendario completo publicado por el Ayuntamiento en este enlace.
