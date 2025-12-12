Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

La policía logra se incauta de 8 kilos de esta droga cuando iba a ser entregada a plena luz del día en el parking de un centro comercial de la capital

Fardos incautados por la policía en la capital.

Fardos incautados por la policía en la capital. / Policía Nacional

Héctor González

Héctor González

Madrid

Madrid ha sido el escenario de un hito inédito en la lucha antidroga: la interceptación del primer alijo de heroína en formato pastillas detectado en la historia de España. La Policía Nacional, en una operación desarrollada con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía Nacional de Colombia, se incautó de 8 kilos de esta sustancia cuando iba a ser entregada a plena luz del día en el parking de un centro comercial de la capital.

Dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción nº17 de Madrid, la investigación arrancó tras detectar movimientos sospechosos en un histórico traficante de heroína conocido por la policía. Los agentes descubrieron que había comenzado a reunirse en un establecimiento de comida rápida de Madrid, aunque con un patrón que dificultaba seguirle: no usaba teléfono móvil, realizaba paradas previas para comprobar si le seguían y recurría a gorras, gafas y lentes para ocultar su aspecto.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron que las reuniones se volvian cada vez más frecuentes y lograron identificar a otra persona. Gracias a este seguimiento, pudieron averiguar que los sospechosos estaban tratando de abrir una nueva ruta de entrada de heroína desde Colombia y contratando a personas que se encargasen de recibir la droga por ellos.

El operativo se cerró el pasado mes de noviembre, cuando la red se disponía a culminar la transacción: la entrega de ocho kilogramos de heroína en pastillas. La operación se produjo a plena luz del día, en el parking de un centro comercial madrileño, donde los agentes intervinieron el alijo y practicaron cinco detenciones.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, y todos ingresaron en prisión. En los tres registros efectuados en Madrid, la Policía se incautó además de cinco terminales móviles, un vehículo y un botín que apunta a la financiación opaca de la red: 100.000 USDT en un monedero virtual atribuido a la organización.

TEMAS

