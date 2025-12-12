La huelga médica paraliza en Madrid 22.000 consultas, 1.500 cirugías y 3.000 pruebas diagnósticas

La huelga de médicos de la sanidad pública, que ha concluido este viernes tras cuatro jornadas de paros a nivel nacional, ha provocado en la Comunidad de Madrid la cancelación de 22.000 consultas, 1.500 intervenciones quirúrgicas y 3.000 pruebas diagnósticas, según los datos actualizados por la Consejería de Sanidad.

El paro, convocado para protestar contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, ha enfrentado a los sindicatos con el Ministerio de Sanidad, contando además con el apoyo de varios gobiernos autonómicos, entre ellos el madrileño.

Desde la Comunidad de Madrid se establecieron servicios mínimos para garantizar la asistencia esencial a los pacientes. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, defendió esta decisión apelando a la "responsabilidad" con los ciudadanos y con los profesionales sanitarios, cuyas reivindicaciones asegura respaldar.

Matute cargó en días anteriores contra la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmando que será recordada "por traicionar a sus compañeros" y por su "cobardía de intentar desviar la atención en cuanto a sus responsabilidades sobre este estatuto marco lesivo y regresivo".

El pasado 10 de diciembre también denunció la "incompetencia manifiesta" de García y su "inhabilitación para gobernar", acusándola de lanzar "ataques gratuitos y viles" contra la Comunidad de Madrid y su sanidad, en referencia a la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón.