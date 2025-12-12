Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del SuroesteProtonterapiaIE Universidad MadridInfinito DeliciasWarm Up PartyLínea 6 MetroRecalificación AtléticoEstación de Chamartín
instagramlinkedin

En Directo

PARO SANITARIO

La huelga de médicos, en directo: última jornada de paros con la negociación aún abierta

La oposición al Estatuto Marco propuesto por el Gobierno y la reclamación de un texto propio que reconozca sus "particularidades", principales reivindicaciones

Varias personas durante una manifestación de médicos en Madrid contra el Estatuto Marco.

Varias personas durante una manifestación de médicos en Madrid contra el Estatuto Marco. / Europa Press/ Ananda Manjón

Nieves Salinas

Javier Niño González

Madrid

Médicos y facultativos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días consecutivos de huelga, en la que supone la tercera rebelión de doctores desde junio. El paro, convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), protesta contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reclama un texto propio para la profesión médica que reconozca sus "particularidades" y mejore sus condiciones laborales en todo el Sistema Nacional de Salud.

Siga en directo todo lo que ocurra durante la huelga de médicos en Madrid.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  2. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  3. La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
  4. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  5. La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
  6. Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten
  7. Madrid mantiene en 2026 la prórroga a los coches sin etiqueta en toda la ciudad
  8. Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno

Las 20 mejores ofertas de hoy, 12 de noviembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 95 % de descuento

Las 20 mejores ofertas de hoy, 12 de noviembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 95 % de descuento

Alcobendas recibe el premio 'Mejor Ciudad del Deporte 2025' del Parlamento Europeo

Alcobendas recibe el premio 'Mejor Ciudad del Deporte 2025' del Parlamento Europeo

“Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago”

“Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago”

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

Feijóo exige explicaciones de Sánchez en el Congreso y pide un pleno extraordinario la semana que viene

Feijóo exige explicaciones de Sánchez en el Congreso y pide un pleno extraordinario la semana que viene

Los científicos crean un "manual" para el diseño de vida sintética

Los científicos crean un "manual" para el diseño de vida sintética