En Directo
PARO SANITARIO
La huelga de médicos, en directo: última jornada de paros con la negociación aún abierta
La oposición al Estatuto Marco propuesto por el Gobierno y la reclamación de un texto propio que reconozca sus "particularidades", principales reivindicaciones
Médicos y facultativos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días consecutivos de huelga, en la que supone la tercera rebelión de doctores desde junio. El paro, convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), protesta contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reclama un texto propio para la profesión médica que reconozca sus "particularidades" y mejore sus condiciones laborales en todo el Sistema Nacional de Salud.
Siga en directo todo lo que ocurra durante la huelga de médicos en Madrid.
Cuarta jornada consecutiva de paros: la huelga concluye este viernes con la negociación aún abierta
La tercera huelga de médicos en seis meses concluye este viernes con las negociaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del estatuto marco, el que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Se cumplen los cuatro días de paros para reclamar un estatuto propio que recoja las particularidades del ejercicio de su profesión, independiente del resto de personal del Sistema Nacional de Salud.
Tercer día de huelga
En el tercer día de huelga de médicos, los profesionales siguen protestando en la puerta de los centros hospitalarios.
Los médicos se concentran en la puerta del Hospital 12 de Octubre
Un grupo de médicos se ha concentrado en las puertas del Hospital 12 de Octubre de Madrid, como parte de la huelga contra el Estatuto Marco convocada en la Comunidad por Amyts. "Médico cansado, paciente maltratado", ha sido su principal grito reivindicativo.
El Foro de la Profesión Médica anima a secundar la huelga contra el borrador del Estatuto Marco
El Foro de la Profesión Médica ha animado a secundar las jornadas de huelga contra el borrador del Estatuto Marco, que considera "insuficiente", y ha apuntado que la primera jornada de huelga celebrada este martes tuvo "elevados datos de seguimiento".
Segunda jornada de huelga médica tras el gran seguimiento del martes
Tras el primer día de huelga de médicos por toda España, arranca este miércoles la segunda jornada de paros, a la espera de la gran manifestación de mañana. Según el principal sindicato convocante, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha asegurado que el primer día ha sido ha sido secundado por entre el 85% y el 90% de los médicos y facultativos. Estas cifras suponen, según CESM, un seguimiento global "muy alto" pese a los servicios mínimos "abusivos" que se han impuesto en la mayoría de las comunidades autónomas.
Así ha sido la primera mañana de huelga: "La profesión ha despertado y no vamos a volver a dormirnos"
Seguimiento desigual de la huelga en los distintos puntos del país. En Madrid, esta primera jornada de huelga también ha arrancado con un ritmo rutinario en algunos centros de salud y hospitales. Lo más destacado ha sido la manifestación que ha recorrido la ciudad, desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad, que ha concluido con una intervención de la secretaria general del sindicato AMYTS, Ángela Hernández Puente, en la que ha avanzado que las jornadas de paro por la mejora del Estatuto Marco continuarán en enero. "La profesión ha despertado y no vamos a volver a dormirnos", ha enfatizado.
Mónica García muestra "máximo respeto" por la huelga de médicos y vuelve a tender la mano
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su "máximo respeto" por la huelga de médicos y ha vuelto a tender su mano por sacar adelante un estatuto marco en el que se han incorporado, "coma por coma", todas las reivindicaciones que son de su competencia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García ha advertido del riesgo que existe de que, si no prospera el borrador de estatuto marco que ha negociado durante casi tres años con todas las organizaciones sindicales, tengan que quedarse con el de 2003. Y, si eso sucede, no tendrán ni la reducción de jornada y de las horas de guardia de 24 a un máximo de 17, ni los límites a las jornadas semanales, ni las oposiciones cada dos años, entre otras muchas mejoras, que incorpora el texto.
Nuevos paros para el 14 y 15 de enero
"La profesión médica ha despertado y no vamos a volver a dormirnos", ha aseverado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, el sindicato médico mayoritario en Madrid, frente al Ministerio de Sanidad, donde ha concluido la manifestación que se inició esta mañana desde el Congreso de los Diputados. Hernández ha vuelto a criticar las "condiciones laborales injustas del colectivo" y ha anunciado que la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha anunciado que los paros seguirán en 2026, concretamente los días 14 y 15 de enero, y seguirán de forma indefinida si no se alcanza un acuerdo.
Ayuso apunta contra Sánchez por la huelga de médicos: "Siempre en confrontación con los profesionales"
"Hoy empieza una huelga histórica de cuatro días de todos los profesionales sanitarios de España contra el desastre que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez en materia sanitaria", ha señalado Isabel Díaz Ayuso en la presentación de la tuneladora que excavará el túnel de la prolongación de la Línea 11 de Metro. "Está lleno de problemas a diario, siempre en confrontación con los profesionales, y es una huelga que no veremos en todas partes, a la que muchos intentarán no darle la importancia que merece", ha señalado la presidenta madrileña.
Centenares de médicos claman en Madrid contra Mónica García al grito de "traidora"
Centenares de médicos madrileños se han manifestado a las puertas del Ministerio de Sanidad, donde han clamado contra Mónica García, a la que han tildado de "traidora" por negarles un convenio propio y cronificar su precariedad en el borrador del estatuto marco. Unos 600 médicos y facultativos, según cálculos que la Policía ha hecho a EFE, han secundado el llamamiento que el sindicato madrileño Amyts ha realizado en el marco de la huelga general de batas blancas programada para los próximos cuatro días a instancias de los sindicatos CESM y SMA.
