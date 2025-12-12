La huelga de médicos, en directo: última jornada de paros con la negociación aún abierta

Mónica García muestra "máximo respeto" por la huelga de médicos y vuelve a tender la mano

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su "máximo respeto" por la huelga de médicos y ha vuelto a tender su mano por sacar adelante un estatuto marco en el que se han incorporado, "coma por coma", todas las reivindicaciones que son de su competencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García ha advertido del riesgo que existe de que, si no prospera el borrador de estatuto marco que ha negociado durante casi tres años con todas las organizaciones sindicales, tengan que quedarse con el de 2003. Y, si eso sucede, no tendrán ni la reducción de jornada y de las horas de guardia de 24 a un máximo de 17, ni los límites a las jornadas semanales, ni las oposiciones cada dos años, entre otras muchas mejoras, que incorpora el texto.