Dos detenidos en Madrid por extorsionar con contenido sexual a un centenar de víctimas en toda España

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por cometer extorsiones de carácter sexual a un centenar de víctimas en todo el país, tres de ellas menores de edad.

Según ha destacado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, contactaban con las víctimas a través de redes sociales y tras ganarse su confianza, solicitaban imágenes de contenido sexual. Posteriormente, amenazaban con difundir esas fotografías íntimas a su entorno cercano si no realizaban, a través del servicio de pago instantáneo, el abono de 100 euros.

En los registros realizados en los domicilios de los autores se ha intervenido numeroso material informático --ordenadores y móviles--, documentación, tarjetas bancarias y tarjetas SIM.

Los investigadores tuvieron conocimiento de estos hechos en el mes de junio, a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima menor de edad, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El joven manifestó haber conocido a través de redes sociales a una mujer que tras ganarse su confianza le solicitó fotos de índole sexual.

Tras acceder al envío de estas imágenes, comenzaron las amenazas, exigiendo dinero a cambio de no difundirlas a sus contactos íntimos. A través del servicio de pago instantáneo debía enviar la cantidad de 100 euros y a pesar de aceptar ese término, las amenazas no cesaban, exigiendo de forma continua más ingresos.

Tres de las víctimas eran menores de edad

Tras una ardua investigación, los agentes lograron identificar a 100 víctimas, siendo tres de ellas menores de edad. Algunas no habían interpuesto denuncia por estos hechos, si bien, habían accedido a realizar las transacciones económicas a cambio de no publicar sus fotografías de carácter sexual.

En una de las varias cuentas bancarias que poseían los autores, había 13.000 euros procedentes de los chantajes efectuados a las víctimas. El pasado día 22 de octubre se llevó a cabo la entrada y registro simultánea en los domicilios de los autores, siendo incautadas numerosa documentación, material informático, tarjetas de crédito, tarjetas SIM y varios teléfonos móviles. Por todos estos hechos, han sido detenidos estos dos varones como presuntos responsables de un delito de corrupción de menores, extorsión y estafa, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.