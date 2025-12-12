Año nuevo, viejas rencillas: Delegación y Ayuntamiento no se ponen de acuerdo para la seguridad de las uvas en Sol

El tan cacareado espíritu navideño no ha bastado para acercar posturas en una relación completamente rota desde hace ya bastante tiempo. La reunión de este viernes entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid para planificar el dispositivo de seguridad de la Navidad ha terminado sin acuerdo para el dispositivo de las uvas y las preuvas de Nochevieja en Sol.

Así lo ha asegurado el delegado gubernamental, Francisco Martín, en declaraciones a los medios tras el encuentro, en las que ha mostrado su "total estupefacción" por lo ocurrido. Según Martín, el desacuerdo se debe a que el Gobierno muncipal quiere organizar sendos conciertos las noches del 30 y el 31 de diciembre sin haber comunicado ni la ubicación del escenario ni los horarios previstos.

Sin esta información no se ha podido diseñar el dispositivo específico para las preuvas y las uvas, ha trasladado el delegado, para quien se trata de una situación "muy grave" e "irresponsable". Por todo ello, Martín ha avanzado que la próxima semana convocará una nueva reunión con representantes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para que "den cuenta de qué es exactamente lo que pretenden organizar en estos días en la Puerta del Sol".

Donde sí hay planificación detallada es en dos citas clave: la San Silvestre, que contará con un dispositivo de 400 agentes; y la Cabalgata de Reyes, donde se desplegarán 800. En ambos participarán efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de comisarías de distrito y locales, además de unidades especiales como Caballería, Subsuelo, Guías Caninos, UIP, y medios aéreos con helicóptero Cóndor y drones, entre otras.

1.200 policías al día y 600 de refuerzo los días clave

Más allá de este desencuentro, la Delegación ha diseñado un dispositivo que una media diaria de 1.200 agentes de la Policía Nacional durante las fiestas navideñas en toda la Comunidad, del 21 de diciembre al 11 de enero, con un refuerzo adicional de 600 efectivos en las jornadas de mayor afluencia y con eventos especiales.

Así, el bautizado como Plan Navidad contempla dispositivos en puntos calientes, con una presencia policial “mayor de lo habitual”, y un operativo especial contra el robo y el hurto de carteras en la zona centro, una de las preocupaciones recurrentes en estas fechas. Además, se incrementará la vigilancia en Metro, Renfe de Largo Recorrido, Cercanías y EMT con apoyo de la Brigada Móvil.

En paralelo, la Unidad de Participación Ciudadana y las comisarías de distrito intensificarán reuniones con comercios, grandes superficies, empresas de seguridad privada y asociaciones vecinales, además de difundir recomendaciones para evitar estafas en las compras, especialmente en un periodo de alto volumen de transacciones. También habrá vigilancia reforzada ante robos en domicilios que quedan vacíos durante las vacaciones.