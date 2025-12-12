Los vecinos de Lavapiés reclaman al delegado del Gobierno cambios en las actuaciones policiales en el barrio

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha reunido este viernes con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés para abordar las diferentes preocupaciones en materia de seguridad que se viven en el céntrico barrio de la capital.

Martín ha recibido en la sede de la Delegación a representantes de AFA del Emilia Pardo Bazán, AFA del Santa María, AFA del Antonio Moreno Rosales y Club de Fútbol Dragones de Lavapiés, quienes han podido trasladar al comisario provincial y de distrito centro de la Policía Nacional sus reivindicaciones de cara al desarrollo del trabajo policial en sus calles.

Entre otras peticiones, los representantes vecinales han trasladado al representante gubernamental en la región que se priorice el patrullaje en el parque del Casino de la Reina a pie, en lugar de en vehículo, y que se vele por la seguridad de los menores del barrio.

Mesas tripartitas

También, que las actuaciones policiales en las inmediaciones de entornos escolares y en un barrio con el trazado urbanístico de Lavapiés contemplen limitaciones de velocidad para evitar riesgos ocasionados por las velocidades excesivas.

Todas las partes han coincidido en la necesidad de abordar de forma multilateral -ámbito social, sanitario y de seguridad- los retos de Lavapiés, por lo que abogan por mesas tripartitas en las que participen de otras administraciones competentes como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid.

Delegación ha manifiestado a las asociaciones presentes que esta reivindicación se viene rechazando reiteradamente desde ambas instituciones a la solicitud del delegado.

Refuerzo policial y leyes más duras contra la reincidencia

Preguntada al respecto de estos grupos de trabajo, la vivealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inma Sanz, ha replicado que ellos no van a "entrar en el juego" del delegado de "tratar de mancomunar responsabilidades". En Lavapiés lo que hay es "un problema de seguridad", por lo que lo que hay que hacer es "tomar medidas de seguridad", ha valorado.

Según la portavoz municipal, estas medidas pasan por más refuerzos policiales en el barrio y, sobre todo, por cambios legislativos que permitan frenar la multirrreincidencia. "Necesitamos cambios legales de manera urgente para que podamos atajar esas situaciones y que no entren por una puerta de la comisaría y salgan por la de atrás", ha declarado, sino que "se pueda condenar de una manera mucho más contundente esas actuaciones".

"Eso es lo que el delegado no quiere hacer y no le da ninguna respuesta [a los vecinos]", ha asegurado la titular de Seguridad, antes de añadir que el Ayuntamiento se seguirá reuniendo con los vecinos y escuchando sus reclamaciones, de la misma forma que continuarán trabajando en el ámbito social en el barrio, donde Madrid Salud tiene "una presencia muy importante".