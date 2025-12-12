Patinar en pleno corazón de Madrid ya es posible: Cibeles abre su tradicional pista de hielo y estas son las fechas, tarifas y horarios

En la mañana de este viernes ha tenido lugar la inauguración de uno de los espacios más esperados de la Navidad en Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado la tradicional pista de hielo que el Ayuntamiento instala cada año en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles como parte de la programación navideña municipal.

Almeida ha destacado que la pista de hielo "se ha convertido en una tradición en el Ayuntamiento de Madrid" y ha puesto en valor este espacio pensado para "poder pasar un rato de entretenimiento en días tan especiales como la Navidad". El alcalde ha animado a madrileños y visitantes a acercarse "con la familia y con los niños" y ha subrayado que en el Palacio de Cibeles "nos encanta poder acoger a tantas personas que todos los días vienen a patinar y a disfrutar".

Durante la inauguración, los asistentes han disfrutado de una exhibición del patinador sobre hielo Miguel Martos, ganador de varios galardones, entre ellos dos campeonatos de España en distintas categorías.

Fechas, horarios y precios de la pista de hielo de Cibeles

La pista de hielo natural cuenta con una superficie de 400 m² y permanecerá abierta al público desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero en horario general de 11:20 a 20:50 horas. Del 15 al 19 de diciembre, la apertura será de 16:20 a 20:50. Durante los días 24 y 31 de diciembre, la pista tendrá horarios especiales. El primer pase del 24 de diciembre será a las 11:20 horas y, el último, a las 17:20. El 25 de diciembre y 1 de enero la pista estará abierta de 17:20 a 20:50 y, el 5 de enero, de 11:20 a 13:50.

La entrada a la Galería de Cristal será gratuita hasta completar aforo y las entradas para la pista de patinaje se podrán adquirir en la taquilla ubicada dentro del recinto y en esta web a 6,50 euros, con turnos cada 30 minutos.