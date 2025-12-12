Escolarización 2026-2027 en Madrid: cómo y dónde presentar la solicitud desde el 11 de marzo

La Comunidad de Madrid abrirá el próximo 11 de marzo el periodo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para el curso 2026-2027, según ha informado el Gobierno regional. El proceso se cerrará el 25 de marzo y afectará a enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que, por primera vez, en el primer ciclo de Educación Infantil se tendrá en cuenta al concebido no nacido para determinar los miembros de la unidad familiar y aplicar el criterio de familia numerosa, tal y como señala la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

Las fechas oficiales del proceso de admisión han sido publicadas esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Se prevé que alrededor de 150.000 familias participen en el procedimiento, que permitirá la escolarización en más de 2.000 escuelas infantiles, colegios públicos y concertados e institutos de la región.

Las claves del proceso El plazo de solicitudes estará abierto del 11 al 25 de marzo

Afecta a Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato

Por primera vez, se tendrá en cuenta al concebido no nacido en el primer ciclo de Infantil para el criterio de familia numerosa

en el primer ciclo de Infantil para el criterio de familia numerosa Participarán unas 150.000 familias

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el centro elegido como primera opción o de manera telemática a través de la web institucional de la Comunidad de Madrid.

Publicación de listas y plazos de matriculación

Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 27 de mayo para el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. En el caso del primer ciclo de Educación Infantil, la publicación será el 5 de junio.

El plazo de matriculación se extenderá del 11 al 25 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que en Secundaria y Bachillerato se prolongará hasta el 3 de julio.

Criterios de baremación

En las enseñanzas de régimen general, el criterio con mayor puntuación seguirá siendo el de hermanos matriculados en el mismo centro. Así, se otorgarán 15 puntos por un hermano escolarizado y 30 puntos por dos o más.

En cuanto a la proximidad al domicilio, se mantiene el criterio de zona única de escolarización en cada municipio —o distrito municipal en el caso de Madrid capital—, una medida que el Ejecutivo autonómico considera "ampliamente reconocida y valorada por las familias madrileñas".

También se conservarán los criterios relacionados con la renta de la unidad familiar, limitada a perceptores de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital, así como la discapacidad, que los padres trabajen en el centro, la condición de familia numerosa o que padres o hermanos sean antiguos alumnos.