Cibeles aprueba la amortización de 483 millones de deuda entre críticas al Gobierno: "Nos han tomado el pelo otra vez"

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este viernes la amortización de 483 millones de euros de deuda procedentes del superávit de 2024 Lo ha hecho en una Junta de Gobierno extraordinaria convocada tras el real decreto aprobado ayer por la tarde por el Congreso que, entre otras cosas, permite a las comunidades y ayuntamientos destinar este superávit a inversiones financieramente sostenibles en los siguientes ejercicios; así como entre críticas a las "expectativas" generadas por el Gobierno central respecto al mismo.

Según ha explicado en rueda de prensa la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, el Gobierno municipal había aplazado la aprobación de este expediente después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijese la semana pasada que los consistorios iban a poder destinar estos fondos a vivienda. Sin embargo, al analizar ayer la "letra pequeña" del decreto, "vimos que no se ajustaba a lo que había dicho" y que "nos habían tomado el pelo una vez más en relación a las expectativas que nos habían generado", ha criticado Hidalgo.

Y es que, tal y como ha afirmado la delegada, es "imposible" destinar ese dinero a vivienda "por una sencilla razón", que el texto obliga a que las inversiones "se hagan en un año", cuando actualmente el plazo mínimo para construir una vivienda es de 30 meses. "No hay nadie que pueda hacer una vivienda en un año", ha afirmado la titular municipal de Hacienda.

Por otro lado, Hidalgo ha criticado también que el decreto salga en diciembre, cuando los ayuntamientos o bien ya han amortizado la deuda o, como en el caso de Madrid, no lo han hecho todavía, pero "habíamos presentado los Presupuestos donde se contenían las amortizaciones del año que viene ya ajustada". Frente a esta situación, ha reprochado, el decreto no establece "ningún mecanismo legal" que permita a los consistorios regular el descuadre y "poder utilizar realmente el dinero".

"Una vez más se han roto las expectativas" y "no nos han hecho caso a los ayuntamientos", ha abundado Hidalgo. Todo ello por "un peaje más de los que paga el Gobierno de la Nación, en este caso a Junts, que imagino que conocería las reglas del juego de antes y se podrá beneficiar de ello, porque el resto de Ayuntamiento no", ha añadido, aludiendo también a la transferencia de la gestión de los habilitados nacionales contenida en el real decreto.

Volviendo al tema principal, la delegada ha trasladado que la amortización sitúa la deuda total del Ayuntamiento de Madrid en los 1.542 millones de euros, la "más baja de los últimos 20 años". Una cifra que supone el 0,1% del PIB de la capital, "frente al 95% de la deuda del Estado o el 21% de las comunidades autónomas", ha señalado Hidalgo, lo que da cuenta de la buena situación financiera del Consistorio, avalada por "las grandes agencias internacionales de evaluación".

En respuesta a estas declaraciones, la portavoz de Economía del PSOE-M, Enma López, ha afirmado que el Gobierno municipal "no se toma en serio el problema de la vivienda y lo que pretende como siempre es poner excusas y culpar al gobierno de Pedro Sánchez". En un audio remitido a los medios, la edil socialista ha recordado que, "como le dijimos en su momento", algo que puede hacer el Ayuntamiento es "comprar vivienda en el mercado secundario", lo cual "ayudaría a destensionar el mercado" y bajar los precios. "Se puede hacer perfectamente en el plazo de un año que marca el decreto, la cuestión es que no quieren", ha zanjado López.