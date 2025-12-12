LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Me jode mucho más verte bien', de Grex
Lo más probable es que hayan visto a Greta Borszewski tocando en la Gran Vía. Curtida en la calle, ha desarrollo un estilo vibrante que bebe directamente de la noche madrileña. Entre sus canciones, tan joviales como directas, se esconde alguna que otra joyita Z: Me jode mucho más verte bien resulta irónica y revoltosa, se pega inmediatamente en la cabeza. Y, como un chicle, tras varias mordidas, es difícil quitárselo de encima.
'Acurrucarme contigo', de Inazio
En busca constante de la belleza, Inazio ha confeccionado un cancionero de arista indie y cuerpo pop. Cada canción busca dar respuesta a unas inquietudes personales que, con enorme carga espiritual, le diferencian del resto de propuestas noveles. Acaba de lanzar junto a St Woods Acurrucarme contigo, un tema honesto sin demasiados artificios. Bueno, algún chispazo pop tiene... pero le sientan de maravilla. Toca reposarlo.
'Luz ultravioleta', de Azul Yokai
Eric Nublado y los suyos han logrado convertir su dirty cry rock en el nuevo pop. Tienen la frescura que encumbró a las bandas más populares de principios del siglo XXI. En Luz ultravioleta reúnen todos los ingredientes que mejor les definen y que han repetido con gracia en las cuatro canciones que han lanzado hasta la fecha. Merecen, al menos, ojo, una escucha. En el futuro más inmediato están destinados a llenar muchísimas salas. Al tiempo.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Dopamine (Jamie XX Remix)', de Robyn
Sin romperse la cabeza ni hacer ningún alarde de originalidad, Robyn ha vuelto a regalarnos con Dopamine otra gran canción que seguro que resonará durante las fiestas por venir y será guardada en infinitas playlists para recuperar en momentos futuros de catarsis emocionales y noches de karaoke. Pero como estamos a viernes prenavideño y el fin de semana se presenta intenso, con muchas de esas cenas con los compañeros de trabajo propensas al exceso y el error, bajaremos las luces y subiremos los graves para disfrutar de este remix de Jamie XX, idóneo para liberar más de esa sustancia del título.
'Suite from Rich And Famous', de George Delerue
Se acaba 2025 y casi se nos pasa celebrar aquí el centenario de George Delerue (1925-1992), quizá el más mozartiano de los compositores de música de cine y muy asociado a la Nouvelle Vague, aunque también tuvo una más que exitosa carrera americana. Para homenajearle lo fácil hubiera sido escoger sus scores para Le Mépris o para La noche americana, partituras eternas que le convirtieron en un clásico. Pero esta suite de Ricas y famosas nos sirve no solamente para reivindicarle a él, sino también ese peliculón sobre la amistad, en este caso femenina, que dirigió George Cuckor en 1981, y a la que cada tanto es necesario volver.
'Acto de Navidad', de Emilia, Pardo y Bazán
Placer culpable o no, en este pequeño cubículo somos forofos de la música navideña, y eso incluye también los himnos descreídos o incluso enemigos declarados de estas fechas, pero siempre que no falten alguno de sus elementos sonoros imprescindibles. Este Acto de Navidad de los siempre acertados Emilia, Pardo y Bazán incluye campanillas y hasta un muro de sonido philspectoriano, aderezos perfectos para un tema tan redondo como amargo que nos recuerda que, en esta época de achuchones, el desamor duele todavía más.
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- La tuneladora Mayrit se prepara para entrar en acción con casi 6 kilómetros por excavar
- La huelga de médicos, en directo: nueva jornada de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad
- Javier Gurruchaga vuelve a los escenarios en Madrid: '¿Somos ahora más libres que en el 79? No. Ahora te lo piensas todo dos o tres veces. Y si no, no trabajas
- Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno