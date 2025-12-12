Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Se acaba 2025 y casi se nos pasa celebrar aquí el centenario de George Delerue (1925-1992), quizá el más mozartiano de los compositores de música de cine y muy asociado a la Nouvelle Vague, aunque también tuvo una más que exitosa carrera americana. Para homenajearle lo fácil hubiera sido escoger sus scores para Le Mépris o para La noche americana, partituras eternas que le convirtieron en un clásico. Pero esta suite de Ricas y famosas nos sirve no solamente para reivindicarle a él, sino también ese peliculón sobre la amistad, en este caso femenina, que dirigió George Cuckor en 1981, y a la que cada tanto es necesario volver.