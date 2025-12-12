Bomberos regionales piden el cese del responsable de Emergencias madrileño por la "deficiente gestión" de la gripe aviar

El sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha exigido el cese del director general de Emergencias, Pablo Cristóbal, por la "deficiente gestión" del brote de gripe aviar que se ha registrado en la región tras la confirmación de cuatro focos de alta patogenicidad en Perales del Río y La Marañonsa, en la localidad de Getafe; en Arganda del Rey; Boadilla del Monte y Rivas-Vaciamadrid.

Este nuevo brote deja ya cerca de 500 ejemplares de cigüeñas muertas en la zona del río Manzanares y "amenaza seriamente la salud de la población", empezando por los propios bomberos que trabajan en la zona afectada, según ha señalado el sindicato en un comunicado en el que además acusan a Cristóbal de haber estado "absolutamente ausente" durante el despliegue de efectivos.

La Comunidad de Madrid ha encargado al Cuerpo de Agentes Forestales y a los Bomberos las labores de retirada de los animales muertos. Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que estas labores se llevan a cabo en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad para evitar contagios, y que los restos de los animales son gestionados por una empresa autorizada que los destruye.

Según el sindicato, el Gobierno regional no ha informado a los efectivos "ni del riesgo biológico al que se han expuesto, ni si estos profesionales deben seguir medidas preventivas o terapéuticas tras su intervención" pues consideran que "cualquier intervención de riesgo biológico conlleva una amenaza para la salud".

"Esta exageración no la entendemos"

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han subrayado a Europa Press que se han aplicado los procedimientos habituales para la retirada de cadáveres de cigüeñas afectadas por la gripe aviar.

Según han explicado, los bomberos se enfrentan a diario a situaciones de riesgo biológico en las que siguen el protocolo de trabajo habitual ante este tipo de situaciones, aplicando procedimientos adecuados para su protección, tal y como también se ha hecho en este caso.

Para ello, emplean los equipos de protección individual oportunos, que incluyen trajes desechables para acceder al cauce del río, gafas de protección, guantes y mascarillas. Tras la retirada, una empresa autorizada recoge los ejemplares fallecidos y los destruye en una planta de transformación.

Desde el departamento que dirige Carlos Novillo se ha recordado también que diariamente se están manteniendo reuniones matinales de coordinación en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en las que el Cuerpo de Agentes Forestales ha ido informando y actualizando sobre la situación de la gripe aviar y las diferentes actuaciones. En dichas reuniones está presente la Jefatura de Guardia del Cuerpo de Bomberos regional.

De hecho, Novillo ha reconocido más tarde que no logra entender el por qué de estas reivindicaciones del sindicato de Bomberos. "Esta exageración no la entendemos", ha manifestado en declaraciones a la prensa desde Boadilla del Monte, donde ha incidido en que el Ejecutivo autonómico ha informado "diariamente" de la situación en torno a la aparición de cigüeñas muertas en Perales del Río y La Marañona, en Getafe.

Sobre la comunicación de este foco, desde la Consejería han subrayado que, "al igual que en los 13 anteriores", se ha actuado conforme al procedimiento establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con quien se mantiene una coordinación desde el mes de septiembre, cuando apareció esta enfermedad en España y también en la Comunidad de Madrid.

Así, en el momento en que el Laboratorio Central de Veterinaria, dependiente del Ministerio, confirmó este jueves la presencia de este virus y su patogenicidad, se informó según está establecido.

Finalmente, han apuntado que se lleva trabajando casi tres meses en el seguimiento y control de esta enfermedad y, gracias a las medidas establecidas por el Ministerio y la Comunidad de Madrid, "no ha habido que lamentar más focos en explotaciones avícolas". Además, han subrayado que la mortalidad de aves silvestres en la región está en los mismos umbrales que en toda Europa.