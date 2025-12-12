Ayuso presenta un plan de 10 millones de euros para hacer de Madrid "un referente para el sector audiovisual hispanoamericano y europeo"

"Cada película, cada serie, cada videojuego que nace en Madrid contribuye a proyectar al mundo la imagen de esta región, una región moderna, creativa, alegre, humana que apuesta por la innovación y la cultura en España". Con estas palabras ha defendido hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la presentación del Plan Estratégico de la Industria Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Un conjunto de 45 medidas destinadas "a aprovechar las condiciones que están convirtiendo a Madrid en un lugar único para la industria audiovisual internacional".

La estrategia parte con una dotación inicial de 10 millones de euros, más de la mitad de ellos, casi seis millones, reservados para ayudas directas al sector, que en 2026 van a crecer un 130% según señala la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Además, las más de 3.500 empresas del sector instaladas en la región podrán optar a ayudas industriales del Gobierno regional por primera vez, mientras que desde la Consejería de Digitalización se habilitarán incentivos para que introduzcan la inteligencia artificial. "Gracias a un acuerdo, con Avalmadrid y otras sociedades de garantía recíproca, vamos a facilitar la financiación a los creadores", ha detallado Ayuso.

Por otra parte, se trabajará en la internacionalización del sector en una doble vía: por un lado, a través de Invest in Madrid y otros canales, se buscará la captación de inversiones y producciones internacionales. La presidenta madrileña ha destacado, en este sentido el rodaje el año que viene en la región de una película filmada por Wood Allen que llevará el nombre de Madrid en el título. Por otro, se potenciará la presencia de las compañías y producciones made in Madrid en principales mercados de la industria, encuentros profesionales y festivales nacionales e internacionales.

El resto de medidas se encaminan a un impulso de la formación desde lo más artesanal como el diseño de vestuario a lo tecnológico, como la inteligencia artificial y el big data, aspecto en el que tendrá especial relevancia la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. También a la promoción del audiovisual "en español", con la mirada puesta en Hispanoamérica, para atraer eventos y potenciar los que ya se celebran aquí como los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Adicionalmente, se creará con el sector el Observatorio del Audiovisual.

El plan apuesta decididamente por la dimensión industrial del sector, más allá de su valor cultural, un aspecto del que la presidenta madrileña ha sacado pecho. "Somos la comunidad con mayor número de empresas audiovisuales de España, más de 3.500 dedicadas al cine, a la televisión y a los videojuegos, y es un tejido que en los últimos 10 años ha crecido un 60%", ha enfatizado. "Es una industria que aporta directamente 2.300 millones a la economía regional con un impacto que supera los 7.200. Crea de manera directa 30.000 empleos y contribuye al mantenimiento de más de 100.000 en total". Solo en 2024 Madrid acogió 1.450 rodajes distribuidos en 92 municipios de la región.

La presentación del plan ha tenido lugar de hecho, en uno de los lugares en que se está desarrollando la actividad audiovisual en la región, las instalaciones de Madrid Content City, en Tres Cantos. El lugar, con presencia de compañías como Netflix, acoge 12 estudios de hasta 1.200 metros cuadrados, además de 11 restaurantes un campus, un hotel y, en el futuro, una residencia de estudiantes.