Alcobendas recibe el premio 'Mejor Ciudad del Deporte 2025' del Parlamento Europeo

Alcobendas ha recibido el reconocimiento de 'Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025' del Parlamento Europeo, así como 'Ciudad Europea del Deporte Más Ecológica 2025', un "broche de oro" a un inolvidable año deportivo para la ciudad madrileña, que ha organizado más de 300 eventos.

La alcaldesa de la localidad, Rocío García, recogió este jueves por la tarde el galardón en el propio Parlamento en Bruselas: "Este reconocimiento es para todos los alcobendenses que nos han apoyado desde que presentamos nuestra candidatura en 2024", ha comentado. Junto a la regidora estuvieron el concejal de Deportes, Jesús Tortosa, algunos deportistas destacados de la ciudad, como el atleta de fondo Álex Jiménez; el excapitán de la Selección Española de Rubgy, Jaime Nava, o el tirador de esgrima, Jaime de la Cal, así como representantes de algunos clubes deportivos.

"Alcobendas ha consolidado su modelo deportivo de excelencia basado en la participación ciudadana, la inclusión, la sostenibilidad, la innovación y la proyección internacional y ha cumplido todos los compromisos de su candidatura", ha añadido García.

El Mundial de Escalada, entre los más de 300 eventos

A lo largo de este año, la ciudad madrileña ha recibido más de 300 eventos deportivos: el Campeonato de España Brazilian Jiu Jitsu, la final de la Copa de la Reina de Rugby, la Copa S.A.R La Princesa de Hockey sobre patines, el Open Nacional WKA, la MadCup de baloncesto y fútbol... Entre todos ellos destaca la IFSC Climbing World Cup, organizada junto a Prensa Ibérica, la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) y B3. Durante tres días, Alcobendas se convirtió en la capital mundial de la escalada, acogiendo una de las seis competiciones de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad, y que contó con más de 40.000 espectadores y 150 atletas de referencia.

El público asiste al inicio de la semifinal femenina de la ISFC Climbing World Cup. / XAVIER AMADO

Además, la ciudad ha impulsado el deporte mediante la concesión de becas a 17 deportistas de élite de la ciudad que recibieron, en total, 25.000 euros, y han fortalecido el deporte inclusivo en el municipio, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado. También han organizado su I Olimpiada Escolar y han acogido el I Congreso de Ciudades Europeas del Deporte.

El Consistorio ha recordado que han invertido más de 560.000 euros en la mejora de varias instalaciones deportivas, y 38 clubes han firmado el acuerdo 'Ningún niño de Alcobendas sin deporte', un programa que facilita el acceso de los más pequeños de familias sin recursos a la actividad deportiva.