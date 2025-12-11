Vuelan las entradas para el tren de la Navidad más bonito de Madrid: solo cuesta cinco euros y te lleva a un valle de película

La Navidad está cada vez más presente en la Comunidad de Madrid. Conforme se van acercando las fechas más especiales del calendario, emergen en la capital infinidad de planes familiares, entre los que destacan los paseos por las luces, los mercadillos navideños y la degustación de turrones, polvorones y mazapanes.

Sin embargo, por mucho que la ciudad tenga planes hasta que nos aburramos, a veces resulta difícil encontrar aquel que divierta a adultos y niños por igual. Por suerte, Madrid sabe reinventarse y ofrecer a la gente actividades nunca antes vistas, por ello, este año llega por primera vez un tren navideño que ofrecerá un recorrido digno de cuento.

Un tren navideño donde los niños podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos

Un tren de la Navidad recorrerá el trayecto entre la plaza de los Ángeles de Navacerrada y el Valle de la Barranca para llevar a los niños hasta la Casa de la Navidad, donde podrán entregar sus cartas al Paje Real de los Reyes Magos.

Tendrá una duración aproximada de una hora y solo podrán acceder al Paje Real los niños que lleguen en el tren y estén acompañados de un adulto. Cada visita contará con un tiempo limitado y, al sonar la campana, los pequeños deberán despedirse para dejar paso al siguiente viajero.

Esta iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el ayuntamiento de la localidad. Responde al compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de favorecer y promover la distribución de visitantes por toda la región más allá de la capital, uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia de Turismo de la Comunidad de Madrid 2023/26.

Así puedes conseguir las entradas

Lo mejor de todo es que el billete para este viaje mágico tiene un precio de 5 euros por persona y se podrá adquirir en la propia estación de tren. El tren sale desde la Plaza de los Ángeles, 1, con llegada a la Casa de la Navidad, en el Valle de la Barranca, una experiencia que tiene una duración aproximada de 60 minutos. El recorrido estará disponible hasta el 4 de enero de 2026, así que ya puedes darte prisa para no perderte uno de los planes navideños por excelencia de la Comunidad de Madrid este año.

Si por otra parte lo tuyo no es desplazarte lejos de la capital para que tus pequeños disfruten de la compañía Papá Noel, los Reyes Magos o los Pajes Reales, hay muchos trenes que participan en esta tradición navideña, como puede ser el de la Línea 3 de Metro de Madrid, con su nueva decoración y alumbrado; el Tren de los Reyes Magos, a bordo de una histórica locomotora del siglo XX; o el Tren de la Navidad, que recorre una parte de la red ferroviaria madrileña.