Razones para ver el vaso medio lleno (o medio vacío) del Real Madrid–City

El Real Madrid cedió una nueva derrota, la segunda en cuatro días, a manos del Manchester City (1-2). El comportamiento del equipo, en cambio, fue radicalmente opuesto a lo vivido ante el Celta de Vigo. Desde el primer minuto de encuentro se vio otra actitud en los futbolistas de Xabi. Sin alardes, nada de otro mundo, lo mínimo exigible para un club como el Real Madrid. Pero, en cualquier caso, reseñable, teniendo en cuenta el punto en el que se encontraba el equipo. La derrota deja un poso amargo en la plantilla, también en Xabi, que empieza a ver como el reloj de arena llega a su fin. Sin embargo, el encuentro ofrece varias lecturas: motivos para creer y razones para preocuparse, en un equipo que cambia de traje en función del rival que tenga delante.

Por qué confiar:

1.El partido de Álvaro Carreras

El lateral español fue de los más destacados en el conjunto blanco. Robó seis pelotas, siendo el futbolista del Real Madrid con mejores cifras en esta categoría. Carreras recordó al futbolista de comienzo de temporada, siempre ofreciendo una alternativa en una salida de balón muy mermada con la baja de Huijsen y la presencia de Rüdiger y Asencio en el centro de la zaga. Con ayuda de Bellingham, el conjunto blanco encontró en ese costado zurdo una vía de escape para avanzar y superar la línea de presión de los citizens. Ejerció de factor corrector en numerosas acciones en las que la pelota circulaba por el costado derecho y en las que el City buscaba girar rápido por el carril central. Enfrente tenía un Rayan Cherki que estuvo correcto con la pelota, pero que en ninguna ocasión fue capaz de superar a un Álvaro Carreras que volvió a realizar una gran actuación.

2.El regreso de Rodrygo Goes

La baja de Kylian Mbappé abrió la posibilidad de que Gonzalo García y Rodrygo Goes fueran de la partida. El brasileño acumulaba 1.400 minutos, repartidos en 32 partidos y nueve largos meses, sin marcar. Desde el 4 de marzo no saboreaba la sensación de anotar, precisamente en Champions ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, el '11' atravesó por un bache emocional que lo alejó de los terrenos de juego durante el tramo final de la temporada pasada con Ancelotti. A las órdenes de Xabi, quedó condenado a ocupar un puesto de suplente. Ahora se ha convertido en el jugador número 12 para el tolosarra y ambos se fundieron en un abrazo tras el primer gol que tanto anda buscando. Qué mejor manera de hacerlo ante el City, su rival predilecto. No se vio un Rodrygo apático, preciso con pelota y poco trascendente en el juego, tal y como estábamos acostumbrados. La cuestión es comprobar en qué medida será capaz Rodrygo de dar continuidad al encuentro de ayer, que, en cualquier caso, fue el mejor de los últimos meses.

3.Los primeros 45 minutos

Carreras y Rodrygo son la cara visible de esos primeros 45 minutos que convencieron al Santiago Bernabéu. El equipo recuperó la presión tras pérdida en campo rival que tanto rédito le había dado al comienzo de la temporada. Una que se perdió en la derrota frente al Atlético y se recuperó para la causa ante el Barça, pero que desde entonces no se atisbaba en los jugadores del Real Madrid. Con Gonzalo como líder en este ejercicio, los de Xabi forzaron pérdidas en campo rival que bien pudieron castigar al Manchester City, pero la falta de claridad e inspiración en zona de tres cuartos de campo impidió al equipo blanco aumentar la ventaja conseguida por Rodrygo.

Para preocuparse:

1.La inoperancia de Vinícius

El brasileño volvió a ser, un día más, la viva imagen del sentir del Real Madrid. Lo intenta, lo busca, pero no encuentra resultado. El partido del equipo blanco se puede explicar desde la actuación individual del que debía haber dado un paso al frente ante la baja de Kylian Mbappé. El brasileño tan solo pudo forzar lo que estuvo cerca de ser penalti en el minuto 2 de partido, Turpin así lo indicó hasta la corrección del VAR, pero apenas dispuso de oportunidades para poner en apuros a un Matheus Nunes que venía sufriendo en Premier League las acometidas del extremo rival. Ni la presencia de un '9' de área como Gonzalo le facilitó la tarea a Vinícius, que acabó rendido sobre el césped del Bernabéu.

2.Los errores individuales

Era bien sabido que el Real Madrid no atravesaba su mejor momento de forma. Si a ello le sumas dos errores individuales de dos futbolistas, como Rüdiger y Courtois, que no suelen cometerlos, acabas por condenar a un equipo que vio como el partido se esfumaba en apenas 10 minutos. Eso le bastó al City de Guardiola para dar la vuelta al marcador. En primer lugar, a través de una jugada a balón parado, donde Bellingham pierde el duelo ante Gvardiol y después Courtois no ejecuta el mejor de los despejes. Seguidamente, Rüdiger agarró de la camiseta a Haaland en una acción que supuso el penalti del 1-2 en el marcador. Dos errores individuales que lastraron al equipo de Xabi Alonso.

3.Nueva derrota en día señalado

Para finalizar, pese a que las sensaciones no fueron del todo malas, el conjunto blanco vuelve a sucumbir ante un rival de cierta entidad. Y ya van... en los últimos meses. "No tenemos nada que reprocharnos ninguno. Lo intentamos hasta el final, empezamos bien y nos adelantamos... pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño y así ha sido. En 10′, con un córner y un penalti, se ponen por delante. Cuando el partido estaba siendo serio, competido.", justificaba Alonso. Pero lo cierto es que suma una nueva derrota en el historial, donde ya se encuentran las sufridas ante PSG, Atlético de Madrid o Liverpool. Un germen que nació la temporada pasada y que, hasta el momento, el técnico vasco no ha conseguido paliar.