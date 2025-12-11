CONFERENCE LEAGUE | JAGIELLONIA 1-2 RAYO
El Rayo ahoga al Jagiellonia y da un golpe de autoridad en la Conference
Los vallecanos sufrieron en Polonia, pero lograron tres puntos capitales para auparse en la parte alta de la fase de liguilla
Alguer Tulleuda Bonifacio
El Rayo sufrió, peleó y guerreó como lo marca su ADN. Y al final de todo, celebró. En Polonia, el equipo de Íñigo Pérez dio un golpe de autoridad en la Conference League para sumar tres puntos vitales que catapultan sus aspiraciones en la competición europea, aquella que tanta ilusión despierta en Vallecas.
No pudo empezar mejor el equipo vallecano, que encontró la portería rival bien temprano. El centro de fuera hacia adentro de Álvaro García encontró a Camello, que remató más atento que nadie para poner en ventaja a su equipo (0-1). El tanto inicial sacó presión de encima al Rayo, que completó sus mejores minutos en Europa ante un Jagiellonia incapaz de acercarse al área rival. Camello avisó por partida doble en los minutos posteriores, aunque se quedó a las puertas de ampliar distancias. Y su equipo lo pagó caró.
Ejercicio de resistencia
Cuando más controlado estaba el partido para el conjunto rayista, un error en la salida de Batalla tras una falta lateral permitió a Jesús Imaz rematar a placer y lograr el tanto del empate contra todo pronóstico (1-1). El equipo polaco a punto estuvo incluso de ponerse por delante antes del descanso, pero se quedaron con la miel en los labios y con el Rayo todavía preguntándose cómo podía estar empatando el partido.
Llegó la segunda mitad, que fue un auténtico ejercicio de supervivencia. Los locales se lanzaron a por el segundo, pero se encontraron con el Pacha Espino, protagonista inesperado, que convirtió en golazo un centro ajustado desde la banda (1-2). El conjunto vallecano cerró filas para asegurar una victoria que finalmente selló y que acerca al Rayo al objetivo final de terminar entre los ocho primeros de la fase de liguilla.
