AVANCE DEL CARTEL
Rick Astley, Rigoberta Bandini y Biffy Clyro encabezan las Noches del Botánico: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición
Las entradas para los primeros conciertos confirmados saldrán a la venta el martes 16 de diciembre a las 12 horas
Quieren celebrar su décima edición por todo lo alto. Y, para ello, Noches del Botánico está armando un cartel de altura: este jueves, han desvelado los primeros 16 artistas que tomarán el Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense en 2026. Rigoberta Bandini (6 de junio), Two Door Cinema Club (7 de junio), Love of Lesbian (15 de junio), Rick Astley (17 de julio), Belle & Sebastian (17 de julio) y Biffy Clyro (21 de julio) son los platos fuertes.
Su fórmula funciona: conciertos en el centro de la capital, pero sin aglomeraciones ni congestión. Noches del Botánico lleva desde 2016 desarrollando un propuesta que, poco a poco, con conciencia, se ha consolidado. Para esta ocasión, contará además con: Ethel Cain (9 de junio), Lia Kali (9 de junio), Ginebras (13 de junio), Zaz (22 de junio), Danny Elfman (6 de julio), Silvana Estrada y Mari Froes (9 de julio), Jean-Michel Jarre (10 de julio), Alabama Shakes (11 de julio), ZZ Top (20 de julio) y Diana Krall (27 de julio).
En 2025, con Max Richter, Van Morrison y Ana Belén a la cabeza, reafirmó su éxito: 185.000 asistentes en los 50 espectáculos programados. Su variedad musical, la clave. El festival, galardonado en múltiples ocasiones, incluyendo el Iberian Awards y el Madrid Open Cities, acogió los conciertos de Santana, Mikel Erentxun, Texas, Beth Gibbons, Rozalén, Parcels, Zahara y Mikel Erentxun, entre otros. Una apuesta por el eclecticismo y la multiculturalidad que repetirán este año.
La experiencia transciende lo puramente artístico: el usuario puede, además, disfrutar de amplias zonas de esparcimiento, un ambiente refrescante, hamacas y una vinoteca, todo ello con hasta 4°C menos de temperatura que el resto de la ciudad. Como en citas anteriores, la cita abrirá sus puertas a las 19:30 para que los asistentes disfruten del entorno junto a una selecta oferta gastronómica. Dos ejes que, junto a su firme apuesta por la sostenibilidad, le diferencian del resto de propuestas. Así lo atestiguan las cifras: en 2025 despacharon 15.000 entradas más que en 2024.
Primeros artistas confirmados
Junio
- 05 - Rigoberta Bandini
- 07 - Two Door Cinema Club
- 09 - Ethel Cain
- 12 - Lia Kali
- 13 - Ginebras
- 15 - Love of Lesbian
- 22 - Zaz
Julio
- 06 - Danny Elfman
- 09 - Silvana Estrada / Mari Froes
- 10 - Jean-Michel Jarre
- 11 - Alabama Shakes
- 16 - Belle & Sebastian
- 17 - Rick Astley
- 20 - ZZ Top
- 21 - Biffy Clyro
- 27 - Diana Krall
Las entradas de estos primeros conciertos estarán disponibles a partir del martes 16 de diciembre a las 12:00. El resto de la programación se desvelerá en los próximos meses.
