Rick Astley, Rigoberta Bandini y Biffy Clyro encabezan las Noches del Botánico: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

Quieren celebrar su décima edición por todo lo alto. Y, para ello, Noches del Botánico está armando un cartel de altura: este jueves, han desvelado los primeros 16 artistas que tomarán el Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense en 2026. Rigoberta Bandini (6 de junio), Two Door Cinema Club (7 de junio), Love of Lesbian (15 de junio), Rick Astley (17 de julio), Belle & Sebastian (17 de julio) y Biffy Clyro (21 de julio) son los platos fuertes.

Su fórmula funciona: conciertos en el centro de la capital, pero sin aglomeraciones ni congestión. Noches del Botánico lleva desde 2016 desarrollando un propuesta que, poco a poco, con conciencia, se ha consolidado. Para esta ocasión, contará además con: Ethel Cain (9 de junio), Lia Kali (9 de junio), Ginebras (13 de junio), Zaz (22 de junio), Danny Elfman (6 de julio), Silvana Estrada y Mari Froes (9 de julio), Jean-Michel Jarre (10 de julio), Alabama Shakes (11 de julio), ZZ Top (20 de julio) y Diana Krall (27 de julio).

Love of Lesbian, en el Parc del Forum de Barcelona. / FERRAN SENDRA

En 2025, con Max Richter, Van Morrison y Ana Belén a la cabeza, reafirmó su éxito: 185.000 asistentes en los 50 espectáculos programados. Su variedad musical, la clave. El festival, galardonado en múltiples ocasiones, incluyendo el Iberian Awards y el Madrid Open Cities, acogió los conciertos de Santana, Mikel Erentxun, Texas, Beth Gibbons, Rozalén, Parcels, Zahara y Mikel Erentxun, entre otros. Una apuesta por el eclecticismo y la multiculturalidad que repetirán este año.

Stuart Murdoch, de Belle and Sebastian, en el Parc del Forum en Barcelona. / FERRAN SENDRA

La experiencia transciende lo puramente artístico: el usuario puede, además, disfrutar de amplias zonas de esparcimiento, un ambiente refrescante, hamacas y una vinoteca, todo ello con hasta 4°C menos de temperatura que el resto de la ciudad. Como en citas anteriores, la cita abrirá sus puertas a las 19:30 para que los asistentes disfruten del entorno junto a una selecta oferta gastronómica. Dos ejes que, junto a su firme apuesta por la sostenibilidad, le diferencian del resto de propuestas. Así lo atestiguan las cifras: en 2025 despacharon 15.000 entradas más que en 2024.

Primeros artistas confirmados Junio 05 - Rigoberta Bandini

07 - Two Door Cinema Club

09 - Ethel Cain

12 - Lia Kali

13 - Ginebras

15 - Love of Lesbian

22 - Zaz Julio 06 - Danny Elfman

09 - Silvana Estrada / Mari Froes

10 - Jean-Michel Jarre

11 - Alabama Shakes

16 - Belle & Sebastian

17 - Rick Astley

20 - ZZ Top

21 - Biffy Clyro

27 - Diana Krall

Las entradas de estos primeros conciertos estarán disponibles a partir del martes 16 de diciembre a las 12:00. El resto de la programación se desvelerá en los próximos meses.