OCIO
La Navidad en CaixaForum: cine de animación, teatro y góspel para disfrutar en familia
El centro madrileño activa una programación especial con talleres creativos, actividades para la primera infancia y visitas vinculadas a sus exposiciones durante las vacaciones escolares.
La oferta cultural madrileña prepara una programación especial para las vacaciones escolares. En Caixaforum se presentan actividades pensadas para disfrutar en familia y acercar el arte a los más pequeños. Entre las propuestas destacan conciertos teatralizados, cine de animación, talleres de creatividad y ciencia, además de visitas guiadas a exposiciones temporales. El objetivo es estimular la imaginación infantil a través de la música, el teatro y la experimentación.
El cine de animación será uno de los grandes reclamos de estas fiestas. El ciclo incluye La gran Navidad de los animales, La sopa de piedras y otros cuentos del revés, Marcel, la concha con zapatos y Pat y Mat en invierno. Antes de cada película, el equipo educativo ofrecerá una breve introducción. El público podrá participar después en una conversación familiar sobre lo visto en pantalla.
Espectáculos que combinan música y narración
Una de las propuestas escénicas es ¿Jugamos?, un concierto teatralizado para bebés y primera infancia que mezcla música clásica y contemporánea en un recorrido sensorial.
También se representará ¡Soy salvaje!, una obra que reflexiona sobre la relación entre humanos y animales. La historia de dos gorilas desplazados de su hábitat se cuenta mediante títeres, teatro y música.
La programación musical incluye además un taller-espectáculo dirigido por la cantante sudafricana Karol Green, que reinterpretará villancicos tradicionales en clave góspel e invitará a participar al público.
Talleres de arte, ciencia y experimentación
La propuesta navideña incorpora varios talleres participativos. En Luz de invierno, las familias crearán ornamentos a partir de juegos de luz y materiales reflectantes. Jugar con los límites plantea desafíos creativos en “islas” con reglas artísticas propias, que animan a improvisar y explorar.
En el terreno científico se desarrollarán dos actividades: Retos de ciencia, centrado en la óptica, la electricidad y la acústica, y Explora: Los meteoritos, donde se podrán observar piezas reales y aprender a identificarlas.
La agenda familiar se completa con visitas guiadas a dos muestras en cartel. Desenfocado. Otra visión del arte examina el valor expresivo del desenfoque en la creación artística.
Por su parte, Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, realizada con el Centre Pompidou, recorre las diferentes etapas del artista francés en diálogo con creadores modernos y contemporáneos.
