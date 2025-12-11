¿Por qué los médicos de Madrid se van a otras comunidades?: del exceso de titulados a las condiciones laborales

Los médicos de nuestro país están en huelga. Desde el martes, 9 de diciembre, y hasta este viernes, día 12, manifestaciones y protestas se suceden por todo el país. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) son quienes han convocado estas cuatro jornadas, a las cuales se han sumado otros sindicatos, con la intención de mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud propuesto por el Ministerio de Sanidad. A su vez, la Organización Médica Colegial de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos han publicado su Estudio sobre Demografía Médica, que recoge apuntes para la eficiencia del sistema sanitario. En él se expone que, por detrás de Cataluña, la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad española que más médicos 'exporta' a otros territorios nacionales. ¿A qué se debe?

“Es lógico”, señala José María Rodríguez, secretario general de Organización Médica Colegial de España. “Barcelona y Madrid son las dos provincias que más MIR forman. El año pasado, entre las dos se llevaron el 29,6% del total de las plazas, que son 9.007. En el caso de Madrid fueron 1.550 y no todos tienen cabida en los centros de la capital o, quizás, su especialidad se encuentra en otras zonas. Si bien los hospitales más dotados de España están en estas dos ciudades, es lógico que desde ellas acudan a provincias colindantes en busca de plazas. Por eso son más exportadoras”, dice. Según él, estos profesionales huyen porque los hospitales madrileños están “bien dotados de personal” y, una vez finalizan el MIR, han de buscar empleo: “Hay especialidades como la neurocirugía o la cirugía cardiovascular que no están en todos los hospitales. En estos casos, los alumnos se forman en grandes clínicas, pero luego han de buscar una plaza en otro punto del sistema nacional de salud”.

Según el informe, Melilla, Ceuta, Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias son las principales regiones a las que se desplazan los colegiados que cambian de comunidad autónoma. “En el caso de Madrid, se reparten por todo el mapa, con mayor incidencia en Toledo, Ciudad Real o Guadalajara en Castilla-La Mancha, que es deficitaria en médicos, como Castilla y León. Son las más extensas, dispersas y envejecidas. De igual forma, los perfiles madrileños que más se trasladan pertenecen a Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesiología y Reanimación y Pediatría, ya que en atención primaria hay una escasez de recursos debido a las jubilaciones que vinieron con la crisis económica. En un año se jubilaron 20.000 médicos y seguimos reponiendo”, añade.

'Burnout' juvenil

Su opinión contrasta con la de Ana Galán, presidenta del Sector MIR del sindicato Amyts. “El éxodo de médicos en Madrid, y España en general, es un problema. Se generan muchísimos graduados en medicina. Se preparan y, cuando terminan, las condiciones laborales son tan nefastas que se van. Se habla del burnout de la gente joven, incluso de las personas de mediana edad, en el ámbito facultativo. La Comunidad de Madrid, concretamente, es la que más MIR acepta junto con Cataluña. Y resulta que luego, cuando terminan, se van. El éxodo sanitario debe parar en nuestra profesión. Habrá muchísimas jubilaciones y, con ellas, una cantidad ingente de población a la que atender. Y no hay profesionales sanitarios que lo hagan. Los jóvenes ya no estamos dispuestos a trabajar horas y horas a la semana, dejar a nuestras familias y vida personal al margen. Estamos haciendo jornadas de 60, 70 y, en ciertos momentos del año, 90 horas a la semana. Horas que no cuentan ni para bolsa ni para oposición. Tampoco para movilidad o jubilación”.

Galán cree que las guardias deberían desaparecer, pues son la razón de que muchos españoles en el sector sanitario tomen la decisión de mudarse a otros países. “Se ofrece un salario más alto, mejores condiciones y, por supuesto, la ausencia de guardias. La situación con los residentes no es mucho mejor. Son médicos en formación, pero no dejan de ser médicos y atienden a la ciudadanía. En urgencias, en hospitales, en consultas, en centros de salud. Están ahí para aprender, pero no puede ser que cobren cerca del salario mínimo si no trabajan 70 horas. Si trabajan 37 horas y media no pueden vivir. Si no hacen 70 horas a la semana o cinco guardias de 24 horas al mes, cobran 1.300 euros brutos. Y la Comunidad de Madrid no se caracteriza por ser de las más baratas. Hay un éxodo de médicos por esta razón. Las condiciones laborales de los facultativos no son buenas en España, lo de Madrid hay que revisarlo”, suma.

Ana califica esta situación de “abrumadora” y apunta que hay gente mudándose a comunidades que “no brillan tanto como Madrid” por estas razones. “La capital, junto con Cataluña, es una de las comunidades autónomas por excelencia, ya que tiene una gran capacidad de absorción de profesionales. Además, hay más población y oportunidades laborales. Pero, ¿qué oportunidades? ¿Contratos de tres meses? ¿Contratos que alternan una semana de alta y otra de baja? ¿Contratos que no te aseguran el trabajo la semana siguiente? Llega un momento en el que nos cansamos. Habría que reflexionar sobre por qué nuestros médicos y médicas se van. Como no lo paremos, será una hecatombe a nivel sanitario muy grave”, zanja.