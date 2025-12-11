HOMENAJE A ROBE
Más Madrid pide una placa conmemorativa para Robe Iniesta en la sala donde debutó en Madrid
La formación pide que la capital reconozca oficialmente su contribución colocando una placa conmemorativa en la sala Sucursal Rock
El grupo municipal de Más Madrid ha propuesto que el Ayuntamiento coloque una placa conmemorativa en recuerdo de Robe Iniesta, el cantante y fundador de Extremoduro fallecido este miércoles, en la antigua sala Sucursal Rock de Vía Carpetana, escenario del primer gran concierto de la banda en la capital en 1991.
En un audio remitido a los medios, el portavoz de la formación, Edu Rubiño, ha defendido que la figura de Iniesta “encaja plenamente en los criterios del Plan de Memoria de Madrid” y ha reclamado que la ciudad reconozca “oficialmente su contribución” a la cultura popular.
“Robe Iniesta no fue solo un músico excepcional, sino también un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea”, ha destacado Rubiño, para quien la voz del cantante extremeño “conectó con generaciones enteras y supo traducir en letras y acordes la realidad, las contradicciones y las emociones de la gente de a pie”
La capital fue "un escenario clave para Robe Iniesta”, sostiene Rubiño, que reivindica que “Madrid, su ciudad, reconozca oficialmente su contribución colocando una placa conmemorativa en la sala Sucursal Rock, donde todo comenzó”. Fue allí donde, el 8 de noviembre de 1991. se celebró el primer gran concierto de Extremoduro en Madrid, un punto de inflexión en la trayectoria del grupo.
“Espero que esta propuesta cuente con el apoyo necesario y que pronto podamos ver materializado este homenaje a un artista que seguirá vivo en cada acorde, en cada verso y en la memoria de quienes hemos crecido con su música”, ha subrayado Rubiño.
