Madrid llevará los parquímetros a 22 barrios más y permitirá alargar el horario en zonas de alta ocupación

La Junta de Gobierno municipal dará el visto bueno inicial este jueves a la nueva ordenanza de movilidad sostenible que sustituirá a la anulada por los tribunales a finales del año pasado. Con el mantenimiento de las zonas de bajas emisiones como misión principal, el nuevo texto traerá consigo algunas novedades, como la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a nuevos barrios y la posibilidad de extender el horario en zonas de alta ocupación.

Según han adelantado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, la reforma de la ordenanza permitirá extender los parquímetros a 22 barrios de 7 distritos, sumando más de 77.000 nuevas plazas reguladas. También abre la puerta a alargar el horario del SER más allá del horario actual en áreas de alta demanda de aparcamiento y a aplicarlo en domingos y festivos, actualmente exentos.

De estos 22 barrios, 17 nunca han tenido servicio regulado, mientras que en el resto opera de forma parcial. Así, los parquímetros se extenderán por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal, y llegará por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz, pasando de estar presente en 13 distritos a 15. Esta expansión se llevará a cabo de forma gradual y "siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones", señala el Consistorio.

Además, se ejecutará en dos fases: primero se activarán las 11.372 plazas ya contempladas en la ordenanza actual, con el 31 de diciembre de 2029 como fecha límite, en los barrios de Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal). Después llegará el turno de otras 66.120 plazas adicionales en los siete distritos mencionados antes del 31 de diciembre de 2035-

En total, el Consistorio prevé incrementar el SER hasta las 258.985 plazas, la mayoría destinadas a residentes, lo que supone un incremento del 42,7% respecto a las 181.493 actuales. El objetivo, indican, es “garantizar una ordenación racional del espacio público” en los barrios donde la demanda de aparcamiento supera con creces la oferta disponible, especialmente por la presencia de vehículos de fuera del distrito.

El SER podrá funcionar más tarde… y también en domingos y festivos

En esta misma dirección apunta la otra novedad incluida en la ordenanza que verá la luz hoy. La reforma no solo amplía el mapa del SER, sino que también permitirá endurecer su funcionamiento en las zonas que el Ayuntamiento catalogue como de “alta intensidad” por su elevada rotación de vehículos y la dificultad para que los residentes encuentren plaza.

Actualmente, el horario general de los parquímetros llega hasta las 21:00 horas de lunes a viernes no festivos y hasta las 15:00 los sábados, mientras que los domingos y festivos no se aplica el SER. Con la nueva redacción, la Junta de Gobierno podrá fijar un horario extendido que se prolongue más allá de estos dos límites horarios, así como que incluya también domingos y festivos, hoy exentos.

Este horario reforzado, matizan desde el Área, solo se aplicará en áreas ya dotadas de SER y se mantendrá mientras persista la situación de alta demanda de estacionamiento que lo justifique. En este sentido, el Ayuntamiento apunta especialmente a barrios con gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, que atraen a numerosos visitantes y dificultan el aparcamiento a los residentes.