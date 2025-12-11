Madrid invita a jugar con la luz en un nuevo festival en la Quinta de los Molinos

El Espacio Abierto Quinta de los Molinos y el Teatro de Títeres de El Retiro han puesto en marcha ‘Luz de Invierno’, un nuevo festival que invita al público infantil y familiar a “jugar con la luz” a través de escenografías participativas, teatro de sombras, instalaciones lumínicas y laboratorios creativos.

El encuentro, que se celebrará entre el 13 de diciembre y el 4 de enero, reúne a artistas como Lupe Estévez, De Paper, Titiriguiri, La Negra, Pablo Carral, Sofía Celis, Baychimo Teatro, Valeria Guglietti y Blanca Alonso.

Según ha detallado el Ayuntamiento, las entradas ya están disponibles en la web de Espacio Abierto y, desde el 24 de diciembre, también en la del Teatro de Títeres de El Retiro.

"Explorar nuevos caminos"

Los directores artísticos del festival, Sara San Gregorio y Guillermo Gil, señalan que la colaboración entre ambos espacios era “natural, casi inevitable”, fruto de “intereses compartidos, intuiciones comunes y un deseo mutuo de explorar nuevos caminos para el público más joven”.

Asimismo, subrayan que la elección de los creadores responde a su “compromiso con la investigación estética”, y a su capacidad para dialogar con la infancia “desde el respeto y la inteligencia”.

La programación incluye propuestas que combinan tradición y contemporaneidad, desde teatro de sombras hasta tecnologías visuales, con el objetivo de “invitar a mirar el mundo con nuevos ojos”.

Luz cuando no hay

El festival coincide con las jornadas de menor luz solar del año y propone espectáculos y actividades que exploran “la luz que encendemos”, por lo que bombillas, linternas y hogueras generarán historias y transformarán espacios. Entre las funciones destacan ‘Alicia’, de Blanca Alonso; ‘En la panza del lobo’, de De Paper; ‘Todos sus patitos’, de Baychimo Teatro; y ‘El viaje de Martín’, de Titiriguiri, premio Francisco de Rojas al mejor espectáculo infantil.

Además, la artista argentina Valeria Guglietti presentará su parodia ‘Sombra de cine’ y ‘Historias asombrosas’, mientras que La Negra ofrecerá ‘Nautilus’, inspirada en 20.000 leguas de viaje submarino.

El festival incorpora también talleres familiares, como ‘Jugar la luz’, de Lupe Estévez, así como actividades creadas por el equipo de mediación de Espacio Abierto, entre ellas ‘Luciérnagas de juguete’ y ‘Lumbre’, centradas en la experimentación lumínica y el juego sensorial.

Asimismo, desde el 20 de diciembre hasta el 15 de marzo, la Urbanoteca de Espacio Abierto acogerá la instalación colectiva ‘Aquí sólo hay paisaje’, una escenografía jugable donde las familias podrán construir paisajes lumínicos y narrativos de forma colaborativa.