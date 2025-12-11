El Mutua Madrid Open estrena estructura: Garbiñe Muguruza codirigirá el torneo con Feliciano López

La extenista Garbiñe Muguruza codirigirá, junto al también exdeportista Feliciano López, el Mutua Madrid Open, torneo que celebrará su vigésimacuarta edición del 20 de abril al 3 de mayo de 2026, según informó este jueves la organización.

"Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro", indicó el comunicado oficial, que reitera que la incorporación de Muguruza, ex número uno del mundo y campeona de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), al evento "remarca su compromiso con la igualdad".

La exdeportista nacida en Caracas y con doble nacionalidad española y venezolana, de 32 años, se retiró oficialmente de la competición en la temporada 2024.

"Uno de los mejores torneos del mundo"

Muguruza asume este cargo junto a López, quien dirige el torneo madrileño desde 2019, cuando tomó el relevo de Manolo Santana, quien falleció dos años después.

La ganadora de las WTA Finals de 2021 indicó que el de Madrid es "uno de los mejores torneos del mundo: por su capacidad organizativa, por lo que ofrece a los jugadores y por la experiencia única que brinda a los aficionados".

El Madrid Open, nacido inicialmente como un evento Masters 1000 indoor en 2002, se trasladó en 2009 al recinto de la Caja Mágica, de la capital española. Allí sumó el torneo femenino y empezó a jugarse sobre tierra batida en primavera, con lo que pasó a ser una cita de referencia en el calendario del tenis mundial.