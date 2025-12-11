"Estuve una hora en la cola y no quedaba nada": estalla la rabia por la venta de entradas para el 'LUX TOUR' de Rosalía en Madrid

Las entradas para los cuatro conciertos anunciados por Rosalía en el Wizink Center de Madrid se han vendido en cuestión de minutos y han provocado un aluvión de quejas de sus seguidores, que denuncian largas colas virtuales, imposibilidad de acceso a la compra y miedo a que la reventa dispare los precios en las próximas horas y días.

En redes sociales, especialmente en TikTok, muchos fans cuentan que ha sido prácticamente imposible hacerse con una entrada, incluso conectándose a la vez desde varios dispositivos y cuentas distintas.

"Tengo un cabreo increíble", es una de las voces más críticas ha sido la de Lucia Cortés, una fan que ha explicado en un vídeo de TikTok cómo, pese a organizarse en familia "a través de grupos de WahtsApp", se ha quedado sin opción de ver a la artista en directo. Según su relato, mientras su hermano se situaba en posiciones 4.000 y 6.000 de la cola virtual, ella quedaba relegada a los puestos 60.000 y 15.000 en Ticketmaster, pese a haber accedido a la misma hora. El aforo limitado de recintos como el WiZink Center y el temor a la reventa agravan la sensación de frustración entre los seguidores: "Es imposible, encima en el Wizink que es super pequeño. Estoy super indignada. y claro, ahora la reventa será 700 euros cada entrada. Así que paso de ir a verla. Lo hemos intentado y no ha salido".

Otro usuario, @reyhanzinho, resume su experiencia en TikTok con una frase corta pero contundente: "Esperando 4 horas en la cola virtual y no hay entradas". La sensación de haber perdido el tiempo frente a la pantalla se repite en numerosos comentarios, que cuestionan el sistema de colas y la distribución de las localidades.

También Sara Martínez ha ironizado sobre la dificultad para conseguir entrada, comparando su situación con una de las frases virales asociadas a Rosalía: "El Titanic cabe en un pintalabios y yo no quepo ni en el Movistar Arena ni en el Palau Sant Jordi".

De momento, los fans que se han quedado fuera reclaman más fechas o cambios a recintos de mayor capacidad, mientras el debate sobre el modelo de venta de entradas para grandes giras vuelve a encenderse en redes sociales.