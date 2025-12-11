Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten

Después de que las entradas para el concierto de Rosalía se agotaran en cuestión de minutos, parece que la catalana ha dado otra oportunidad a los fans que no pudieron hacerse con los tickets de su 'Lux Tour 2026' el pasado martes.

La gira de conciertos de Rosalía de 2026, que parará en España con ocho fechas confirmadas, ha despertado la curiosidad no solo de los seguidores de la cantante, sino de todos aquellos que quieren vivir la experiencia al más puro estilo 'Lux'.

Si no has podido conseguir entradas en la preventa, hoy, jueves 11 de diciembre, se abre la venta oficial de entradas para cantar a todo pulmón temas como La Perla, De Madrugá o, si hay suerte, Malamente.

Eso sí, se esperan largas colas virtuales para poder comprar los tickets, que se venderán a través de Ticketmaster y Live Nation, por lo que es importante que quien quiera conseguirlas sepa qué día podrá ver a la artista y cómo adquirirlas.

¿A qué hora salen hoy las entradas de Rosalía?

Las entradas de Rosalía para los cuatro conciertos de Madrid y los cuatro de Barcelona han salido este jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas. Para favorecer la compra de entradas la artista las ha sacado a la venta en Ticketmaster de manera escalonada en dos tramos horarios diferentes.

Así, las entradas para el 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena y el 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi salen a la venta hoy a las 10:00 horas y, por otro lado, las entradas para el 3 y 4 de abril en el Movistar Arena y el 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi, a las 11:00 de este 11 de diciembre.

¿Cuánto valen las entradas del Lux Tour de Rosalía?

Live Nation ya ha hecho públicos los precios de las entradas para ver a Rosalía en directo en Madrid y Barcelona en 2026, que oscilarán entre 115 euros en el caso de quienes quieran tickets para disfrutar de la artista en el front stage, y los 45 euros en una de las gradas más lejanas de los recintos. El precio en pista será de 85 euros, según la misma web.

También habrá packs VIP para los más fans que quieran disfrutar en exclusiva de ciertos privilegios, en cuyo caso el precio de las entradas puede escalar hasta a 500 euros. Recuerda que a todos estos precios hay que sumarles los gastos de gestión, que pueden ascender hasta los 15 euros.

Todas las fechas del Lux Tour 2026

Además de las fechas ya mencionadas, Rosalía ofrecerá más de 40 conciertos por todo el mundo durante la promoción de su último disco. A continuación, todos los días en los que tendrán lugar los conciertos de la catalana.