CONCIERTOS
Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten
Live Nation ya ha hecho públicos los precios de las entradas para ver a Rosalía en directo en Madrid y Barcelona en 2026
Después de que las entradas para el concierto de Rosalía se agotaran en cuestión de minutos, parece que la catalana ha dado otra oportunidad a los fans que no pudieron hacerse con los tickets de su 'Lux Tour 2026' el pasado martes.
La gira de conciertos de Rosalía de 2026, que parará en España con ocho fechas confirmadas, ha despertado la curiosidad no solo de los seguidores de la cantante, sino de todos aquellos que quieren vivir la experiencia al más puro estilo 'Lux'.
Si no has podido conseguir entradas en la preventa, hoy, jueves 11 de diciembre, se abre la venta oficial de entradas para cantar a todo pulmón temas como La Perla, De Madrugá o, si hay suerte, Malamente.
Eso sí, se esperan largas colas virtuales para poder comprar los tickets, que se venderán a través de Ticketmaster y Live Nation, por lo que es importante que quien quiera conseguirlas sepa qué día podrá ver a la artista y cómo adquirirlas.
¿A qué hora salen hoy las entradas de Rosalía?
Las entradas de Rosalía para los cuatro conciertos de Madrid y los cuatro de Barcelona han salido este jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas. Para favorecer la compra de entradas la artista las ha sacado a la venta en Ticketmaster de manera escalonada en dos tramos horarios diferentes.
Así, las entradas para el 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena y el 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi salen a la venta hoy a las 10:00 horas y, por otro lado, las entradas para el 3 y 4 de abril en el Movistar Arena y el 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi, a las 11:00 de este 11 de diciembre.
¿Cuánto valen las entradas del Lux Tour de Rosalía?
Live Nation ya ha hecho públicos los precios de las entradas para ver a Rosalía en directo en Madrid y Barcelona en 2026, que oscilarán entre 115 euros en el caso de quienes quieran tickets para disfrutar de la artista en el front stage, y los 45 euros en una de las gradas más lejanas de los recintos. El precio en pista será de 85 euros, según la misma web.
También habrá packs VIP para los más fans que quieran disfrutar en exclusiva de ciertos privilegios, en cuyo caso el precio de las entradas puede escalar hasta a 500 euros. Recuerda que a todos estos precios hay que sumarles los gastos de gestión, que pueden ascender hasta los 15 euros.
Todas las fechas del Lux Tour 2026
Además de las fechas ya mencionadas, Rosalía ofrecerá más de 40 conciertos por todo el mundo durante la promoción de su último disco. A continuación, todos los días en los que tendrán lugar los conciertos de la catalana.
- Lyon (Francia): 16 de marzo de 2026 (LDLC Arena).
- Paris (Francia): 18 de marzo de 2026 (Accor Arena).
- Paris (Francia): 20 de marzo de 2026 (Accor Arena).
- Zúrich (Suiza): 22 de marzo de 2026 (Hallenstadion).
- Milán (Italia): 25 de marzo de 2026 (Unipol Forum).
- Madrid (España): 30 de marzo de 2026 (Movistar Arena).
- Madrid (España): 1 de abril de 2026 (Movistar Arena).
- Madrid (España): 3 de abril de 2026 (Movistar Arena).
- Madrid (España): 4 de abril de 2026 (Movistar Arena).
- Lisboa (Portugal): 8 de abril de 2026 (MEO Arena).
- Lisboa (Portugal): 9 de abril de 2026 (MEO Arena).
- Barcelona (España): 13 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Barcelona (España): 15 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Barcelona (España): 17 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Barcelona (España): 18 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Ámsterdam (Países Bajos): 22 de abril de 2026 (Ziggo Dome).
- Antwerp (Bélgica): 27 de abril de 2026 (AFAS Dome).
- Colonia (Alemania): 29 de abril de 2026 (Lanxess Arena).
- Berlín (Alemania): 1 de mayo de 2026 (Uber Arena).
- Londres (Reino Unido): 5 de mayo de 2026 (The O2).
- Miami (EE. UU.): 4 de junio de 2026 (Kaseya Center).
- Orlando (EE. UU.): 8 de junio de 2026 (Kla Center).
- Boston (EE. UU.): 11 de junio de 2026 (TD Garden).
- Toronto (Canadá): 13 de junio de 2026 (Scotiabank Arena).
- Nueva York (EE. UU): 16 de junio de 2026 (Madison Square Garden).
- Chicago (EE. UU.): 20 de junio de 2026 (United Center).
- Houston (EE. UU): 23 de junio de 2026 (Toyota Center).
- Las Vegas (EE. UU): 27 de junio de 2026 (T-Mobile Arena).
- Los Ángeles (EE. UU.): 29 de junio de 2026 (Kia Forum).
- San Diego (EE. UU.): 3 de julio de 2026 (Pechanga Arena).
- Oakland (EE. UU): 6 de julio de 2026 (Oakland Arena).
- Bogotá (Colombia): 16 de julio de 2026 (Movistar Arena).
- Santiago (Chile): 24 de julio de 2026 (Movistar Arena).
- Santiago (Chile): 25 de julio de 2026 (Movistar Arena).
- Buenos Aires (Argentina): 1 de agosto de 2026 (Movistar Arena).
- Buenos Aires (Argentina): 2 de agosto de 2026 (Movistar Arena).
- Río de Janeiro (Brasil): 10 de agosto de 2026 (Farmasi Arena).
- Guadalajara (México): 15 de agosto de 2026 (Arena VFG).
- Monterrey (México): 19 de agosto de 2026 (Arena Monterrey).
- Ciudad de México (México): 24 de agosto de 2026 (Palacio de los Deportes).
- Ciudad de México (México): 26 de agosto de 2026 (Palacio de los Deportes).
- San Juan (Puerto Rico): 3 de septiembre de 2026 (Coliseo de Puerto Rico).
