El distrito madrileño de Chamartín renombra sus premios sobre la libertad como 'Premio María Corina Machado'

Los premios de Chamartín '¿Qué es para ti la libertad?' pasan a denominarse María Corina Machado después de que la proposición, presentada en el Pleno del distrito por el PP, saliera adelante pero con la abstención de Más Madrid y PSOE.

Para la concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, esa abstención a la iniciativa presentada en reconocimiento a la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela, demuestra que la izquierda "ni siquiera para defender la libertad son capaces de estar a la altura".

"Más Madrid y PSOE no votan a favor de reconocer la valentía de esta luchadora y de unirse a la enhorabuena por ser elegida Premio Nobel de la Paz, como tampoco han apoyado poner el nombre de María Corina Machado a unos premios sobre la libertad. Ni siquiera para defender la libertad son capaces de estar a la altura", ha declarado Estrada en un comunicado.

La moción fue presentada por el Grupo Municipal Popular en el Pleno de Chamartín celebrado ayer y establece que el premio del distrito '¿Qué es para ti la libertad?' pase a denominarse 'Premio María Corina Machado'.

Estrada ha censurado que "la izquierda haya decidido no sumarse al reconocimiento a una mujer que simboliza esperanza, democracia y coraje frente a una dictadura" porque "para Más Madrid y PSOE la situación que viven millones de venezolanos no es digna de ser denunciada como una violación de los derechos humanos".

"Siempre seleccionan a las víctimas a las que defender en función de su ideología sectaria o de sus intereses espurios pero jamás en defensa de los derechos humanos. Más Madrid y PSOE han preferido esconderse tras la abstención en una falta absoluta de compromiso democrático", ha lanzado.

La concejala del PP ha recordado que Chamartín "es precisamente el distrito en el que está ubicado el Parque de Berlín con los restos del muro que dividió a los ciudadanos entre los que eran libres y aquellos que soportaron el cruel yugo del comunismo y la falta de libertad".

Ese recordatorio motivó el año pasado el ciclo 'Libertad sin muros', una actividad cultural que contó con conferenciantes como Leopoldo López, Joaquín Leguina, Cayetana Álvarez de Toledo o Gloria Lomana.