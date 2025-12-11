Esta es la fecha en la que los funcionarios de Madrid empezarán a cobrar las subidas salariales atrasadas de 2025

La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha afirmado este jueves que la Comunidad abonará a partir de enero las subidas salariales para sus funcionarios correspondientes a 2025 y 2026, así como los atrasos correspondientes al presente ejercicio.

El Consejo de Ministros dio luz verde la semana pasada a sendas subidas salariales del 2,5 % para 2025 y del 1,5 % para 2026, año en el que podría incrementarse otro 0,5 % en función de la evolución de la inflación.

El Gobierno afirmó que, en el sector público estatal, la subida del 2,5 % correspondiente a 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se hará efectiva en una nómina adicional este mes.

Acusaciones al Gobierno

Sin embargo, la consejera ha explicado, en el pleno de la Asamblea madrileña, que esto no será posible en el caso de la Comunidad de Madrid porque las nóminas de diciembre se cerraron el día 29 de noviembre (antes de que el Consejo de Ministros aprobara las subidas) para que, de este modo, se puedan abonar antes de las fiestas navideñas.

"Si lo hubieran hecho en tiempo y forma, no hubiéramos tenido ningún problema" en hacer efectiva la subida este mismo mes, ha dicho Albert, quien ha precisado que, una vez se aborden en la correspondiente mesa de negociación, las subidas se aprobarán previsiblemente en el Consejo de Gobierno del 23 de diciembre.