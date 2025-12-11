La Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid sigue adelante pese a la anulación del Plan Especial

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado este jueves que la reciente anulación judicial del plan especial urbanístico "no paraliza la Ciudad del Deporte del Atlético”. Así lo ha destacado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno de este jueves, en la que ha subrayado que la sentencia, la cual tumba la modificación urbanística ligada a ese planeamiento, no afecta a las licencias ya concedidas ni a las que están en curso, dado que se apoyan en el planeamiento general vigente.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulase ayer el plan especial urbanístico del Ayuntamiento de Madrid para la parcela del Centro de Deportes Acuáticos, integrado en el proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, y que permitía usos terciarios (de hospedaje u oficinas) en dicho espacio.

"Asunto netamente estético"

El delegado ha explicado que a las parcelas señaladas únicamente "les afecta un asunto netamente estético de la longitud de las fachadas".

Recreación de la Ciudad del Deporte que el Atlético construirá alrededor del Metropolitano con los fondos de CVC. / Atlético de Madrid

Carabante también se ha referido al futuro Centro Acuático, uno de los equipamientos previstos dentro del ámbito, para subrayar que la sentencia tampoco altera su función prevista. En este sentido, ha explicado que la normativa urbanística ya permite que hasta un 25 % del uso dotacional pueda destinarse a actividades vinculadas a la principal.

“Lo que habíamos pretendido establecer en ese Plan Especial es que el uso asociado no tuviera el mismo horario que el uso principal”, ha recordado. Por ello, ha precisado que el fallo judicial deja sin efecto ese ajuste horario, pero no afecta al uso del Centro Acuático en sí mismo.