Cien toneladas de sal para que los vecinos de Boadilla del Monte derritan la nieve y el hielo este invierno

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte repartirá de forma gratuita 100 toneladas de sal este viernes y sábado, 12 y 13 de diciembre, para que vecinos, comercios y comunidades de propietarios puedan prepararse ante posibles episodios de hielo y nieve durante el invierno.

El reparto se realizará en el aparcamiento de Puerta de Boadilla en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Según ha detallado el Consistorio, se entregarán sacos de unos 10 kilos por persona hasta agotar existencias, mientras que las comunidades recibirán sacos de mayor tamaño. En caso de necesitar una cantidad adicional, estas comunidades deberán acudir con los medios necesarios para trasladar los sacos extra.

Con esto, el Ayuntamiento busca facilitar a los residentes el mantenimiento de la seguridad en calles, accesos y zonas comunes ante posibles inclemencias meteorológicas.