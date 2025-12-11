Ayuso explota en la Asamblea las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "¿A quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi?"

El escándalo en torno a las denuncias de acoso sexual en el PSOE se ha colado hoy en el Pleno de la Asamblea regional. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en ello el argumento para responder a los reproches de la izquierda regional sobre el modelo sanitario o la situación judicial de su pareja, Alberto González Amador. En una sesión de control con diversas alusiones musicales, la propia presidenta se ha sumado recordando Obsesión, la canción de Aventura, el grupo de bachata. "Lo que les sucede, como dice la canción, se llama obsesión", han dicho, "obsesión con Ayuso y corrupción con Sánchez".

Lo ha hecho después de que la portavoz socialista, Mar Espinar, citara al recién fallecido Robe Iniesta, de Extremoduro, y su Tango suicida. "Señora Ayuso, ¿qué va a hacer con los pacientes que no sean rentables?", ha preguntado, "¿mandarlos a otro lado, como va a hacer con las mujeres madrileñas, o va a decir que se morían igual? Mire, señora Ayuso, como diría el gran Robe Iniesta, dígame esta frase: 'Anda y dígale a su diosecito que aquí huele a mierda'".

La presidenta madrileña ha defendido las cifras del hospital de Torrejón. Pero a continuación ha pasado al ataque al hilo de las denuncias de acoso sexual en el PSOE. "Ya han pasado por la cárcel el dos, el tres, ahora el expresidente de la SEPI y la fontanera que actuaba contra jueces y los fiscales anticorrupción", ha señalado. "Pero viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, dígame, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE, a Rocco Siffredi?", ha apuntado en referencia al conocido actor porno.

Ayuso ha sido especialmente dura con Espinar, a quien ha acusado de ser "puesta a dedo" por "los señoros de la Moncloa", aquellos "que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias del canal antiacoso". Espinar accedió a la portavocía del grupo socialista tras la salida de Juan Lobato y un periodo de interinidad de Jesús Celada y con la llegada a la secretaría general del PSOE de Madrid del ministro Óscar López.

"¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en La Moncloa?", ha proseguido. "¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista? ¿Cuánto tiempo va a seguir usted viviendo del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista ¡Anda ya!", ha añadido tras reprocharle que está dirigida desde el Gobierno.

"Nos avergonzamos de esta izquierda"

También contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha lanzado Ayuso el asunto. Bergerot ha vinculado en su intervención los audios del CEO de Ribera Salud llamando a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera con la gestión de las residencias privadas en pandemia. "El problema es el modelo de gestión privada de la sanidad. Si para que Ribera Salud tenga que ganar beneficios, tiene que aumentar las listas de espera y ustedes no ven ningún problema, el problema son ustedes", ha indicado.

La presidenta madrileña ha apuntado contra la ministra Mónica García, "sumida en una huelga histórica de profesionales sanitarios", pero no ha dejado de airear los casos en el PSOE contra Más Madrid. "Lo hacen pésimamente y siempre con incoherencia y con sectarismo, callando ante los abusos sexuales de su Gobierno, donde parasitan sus ministros", ha exclamado. "Las mujeres españolas nos avergonzamos de esta izquierda. Las mujeres españolas nos avergonzamos de su gobierno machista y misógino", ha zanjado entre ovaciones de su bancada.

La afición y los ultras

La sesión de control ha dejado también un nuevo episodio del enfrentamiento entre el PP y Vox. La portavoz del partido de ultraderecha, Isabel Pérez Moñino, preguntaba sobre marginalidad y ha descrito Madrid como "una región demasiado preocupada últimamente en tratar de brillar hacia fuera mientras se resquebraja por dentro" y el "Miami personal" de Ayuso, que especula con los barrios y "abandona, hacina o expulsa a quienes los habitan".

La reacción de Ayuso ha pasado por contestarle que se comporta "más como reportera de sucesos que como política" por buscar acontecimientos en los que tratar de vincular delincuencia con inmigración e ironizar con el parecido del discurso reciente de Vox con la izquierda. "Está a dos plenos de venir con el pañuelo palestino", le ha deslizado la presidenta regional a Moñino.

Además, ha vuelto a exponer el argumento de la pinza entre Vox y el PSOE recurriendo a un símil deportivo. "En un partido de fútbol nosotros seríamos la afición y ustedes los ultras. Nosotros estaríamos con los niños, con las familias intentando arropar al equipo y ustedes con las bengalas a hacer ruido, a destrozar. El partido les da absolutamente igual porque solo van a hacer ruido", ha descrito. "Sánchez les necesita", ha asegurado. "Vox y Sánchez se necesitan y esto es algo incomprensible".