Ayuso dice que el Hospital de Torrejón tiene "muy buenas" cifras

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que las cifras asistenciales del Hospital Universitario de Torrejón "son muy buenas" y que en la sanidad madrileña "no sobra nadie", ni el "modelo privado" ni el público.

Así ha salido al paso, en el pleno de la Asamblea, de la polémica que rodea a dicho centro desde que saliera a la luz una grabación del (ya dimitido) consejero delegado del Ribera Salud (gestora del hospital), Pablo Gallart, en la que ordenaba subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes menos rentables para aumentar los beneficios.

En respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, Díaz Ayuso ha alegado que el Hospital de Torrejón atenderá este año 421.000 consultas externas, 90.000 más que el año pasado; que "ha aumentado su plantilla", "han reducido las listas de espera" y los pacientes "les dan un 8,5 de media sobre 10".

A juicio de Díaz Ayuso, las críticas de la izquierda se deben a que están "a la ideología", y cuando tienen que gestionar lo hacen "con incoherencia y con sectarismo".

En esta línea, ha aprovechado para cargar contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por la huelga de médicos contra la reforma del estatuto marco, y ha cifrado en 1.000 consultas, 600 cirugías y 1.000 pruebas las citas canceladas a consecuencia de los paros.

Por su parte, Bergerot ha opinado que las palabras del ex consejero delegado de Ribera Salud constatan "que, si la sanidad se trata como un negocio, no es un servicio público", sino que se convierte a los ciudadanos "en mercancía".

Díaz Ayuso, según Bergerot, "está desmantelando la sanidad pública para regalársela a los socios de su novio", Alberto González Amador, relacionado con el Grupo Quirón.

"Ese es su modelo para la sanidad y para las residencias: el mínimo coste y el máximo lucro", ha subrayado la portavoz, quien ha agregado que, en las residencias, persisten el "hacinamiento", la "precariedad" y la "comida podrida".

También ha vuelto a acusar a Díaz Ayuso de "dejar morir a 7.291 personas mayores durante la pandemia" en las residencias y ha cuestionado que el director de Coordinación Sociosanitaria en aquella época, Carlos Mur, no haya comparecido esta semana ante el juez que le ha citado como investigado por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.

"Si no va a hablar ante el juez, es porque el PP no quiere, y si el PP no quiere es porque sabe que el primer nombre que va a decir en sede judicial es el de Isabel Díaz Ayuso", según Bergerot.

Sí compareció ante el juez Francisco Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los protocolos que restringieron el traslado de mayores enfermos a hospitales en los primeros meses de la pandemia, y que volvió a señalar a Mur como el responsable de dichas instrucciones.