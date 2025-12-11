Ayuso anuncia que la reapertura de la Línea 6 de Metro se adelanta 11 días: esta es la nueva fecha

La línea 6 de Metro reabrirá en su totalidad el próximo sábado 20 de diciembre, 11 días antes de lo previsto, según ha anunciado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El arco este de la línea circular entre Legazpi y Moncloa permanecía cerrado desde septiembre por obras para la renovación de la infraestructura para adaptarla a la futura circulación de trenes sin conductor.

Las actuaciones acometidas, apunta el Gobierno regional en una nota, servirán para mejorar la experiencia de los usuarios "al aumentar la comodidad y reducir las incidencias en la circulación". En 2027 la L6 se convertirá en la primera con conducción automática de toda la red para incrementar la capacidad y frecuencia de un servicio que utilizan a diario alrededor de 430.000 personas.

En concreto, la obra que terminará en diciembre ha contado con una inversión de 164 millones de euros para cambiar 86 kilómetros de vía, sumando las dos vías de casi 22 kilómetros y los accesos a depósitos y cocheras. Será ya en 2027, cuando hayan llegado los nuevos trenes, cuando la Línea 6 se convierta en la primera con conducción automática de toda la red de Metro

Hasta el 20 de diciembre continuarán operativos los autobuses sustitutivos que, desde el inicio de las obras, han recorrido en superficie los tramos afectados, abunda el Gobierno autonómico.

En obras desde mayo

Desde enero se llevará a cabo la instalación de las nuevas puertas automáticas en los andenes, que se hará por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la Circular "en el grueso de la jornada", pero desde el 7 de enero la finalización del servicio se adelantará a las 23.00 horas de domingo a jueves. Habrá autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23.00 y la 1.30 horas.

Las obras para convertir la Línea 6 de Metro en la primera automatizada del suburbano madrileño comenzaron el 31 de mayo. En una primera fase, que concluyó el 5 de septiembre (con una semana de adelanto) estuvo cerrado el arco oeste (Moncloa-Méndez Álvaro).

Desde entonces, el tramo clausurado ha sido el este, entre Moncloa y Legazpi, de modo que la Línea 6 no circula por las estaciones de Ciudad Universitaria, Vicente Aleixandre, Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, República Argentina, Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra, O'Donnell, Sainz de Baranda, Conde de Casal, Pacífico, Méndez Álvaro y Arganzuela-Planetario.

Esta última estación ha estado cerrada a los usuarios durante todo el desarrollo de la obra, al haber funcionado como nodo logístico de los trabajos.

Los trabajos que ahora concluyen continúan la actuación acometida entre mayo y septiembre en el arco oeste de la misma línea. Como resultado de ambas intervenciones se ha adecuado la vía, se han retirado 35.000 metros cúbicos de balasto, reemplazados por plataforma de hormigón, y se ha ejecutado un cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 a 1.500 voltios, lo que supondrá, según el Gobierno regional, ahorra un 30% de energía.

Además, se ha reforzado el borde de los andenes en las estaciones para la próxima instalación de puertas automáticas, una estructura necesaria para el funcionamiento de los trenes sin conductor de manera segura. La colocación de estas puertas se realizará a principios de 2026 en horario nocturno para no interrumpir el servicio. Para las labores ahora concluidas se han establecido turnos de 24 horas los siete días de la semana.

El cierre del tramo este de la Línea 6, que transcurre por Ciudad Universitaria, coincidiendo con el inicio del curso universitario, ha ocasionado importantes problemas de movilidad pese al servicio sustitutivo de autobuses habilitado. Las imágenes de andenes colapsados han sido fruto de enfrentamiento constante entre la oposición regional y el ministro Óscar Puente, por un lado, y el Gobierno regional y el consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, que contrapone las incidencias en Cercanías.