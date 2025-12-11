Ataque ultra a un autobús de aficionados del Rayo Vallecano en Polonia

El Rayo Vallecano juega este jueves un partido trascendental para seguir en la pelea del top-8 de la Conference League. Los de Íñigo Pérez se miden al Jagiellonia, en un partido que ha quedado en segundo plano tras lo sucedido la noche del miércoles en territorio polaco. Un grupo de encapuchados, ultras del conjunto local, atacó el autobús que transportaba a miembros de los Bukaneros desde el aeropuerto. Según MRF24, medio local, los hechos ocurrieron de madrugada en la autopista S8 de la localidad polaca.

Al parecer, había varios grupos organizados de ultras polacos en estaciones de servicio para seguir la pista de los aficionados españoles. Según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la emboscada se cobró tres seguidores del Rayo Vallecano heridos leves, cuyo estado de salud no preocupa en absoluto, y todos los detenidos son de nacionalidad polaca. La policía se personó en cuestión de minutos en el lugar de los hechos para disolver el altercado.

Desde el club franjirrojo solicitan a los aficionados extremar las precauciones y evitar riesgos con población local durante las horas previas al partido. Durante la mañana, todo ha regresado a la normalidad y no se han lamentado más incidentes. Muchos de los aficionados rayistas han optado por no vestir prendas y otros distintivos del club para evitar así nuevos altercados.